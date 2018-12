Hansa Rostock gegen Uerdingen: Prügelei am Bahnhof - Mann schwer verletzt

Rund um das Fußball-Drittligaspiel des KFC Uerdingen gegen FC Hansa Rostock (2:1) ist es am Samstag in Duisburg zu schweren Ausschreitungen gekommen. Bereits vor dem Anpfiff kam es vor dem Stadion zu einer Schlägerei mit etwa 160 Beteiligten beider Fanlager. Nach der Partie gerieten Anhänger beider Vereine am Duisburger Hauptbahnhof erneut aneinander. Durch einen Sturz ins Gleisbett wurde nach Polizeiangaben eine Person schwer verletzt und musste notärztlich behandelt werden.