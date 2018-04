Julian Pollersbeck: Der U21-Europameister hatte wenig zu tun, weil der VfL Wolfsburg kaum Torgefahr entwickelte. Versuchte das Spiel immer wieder zu verschleppen und bekam dafür in der 67. Minute schon die gelbe Karte. In der 78. Minute kassierte er nach einem direkten Freistoß das Gegentor und sah dabei alles andere als gut aus. NOTE: 4 © 2018 Getty Images

Douglas Santos: Er kam für Diekmeier neu in die Mannschaft und hatte auf seiner Seite einige Probleme mit dem starken Blaszczykowski. Arbeitete extrem viel und schaltete sich auch in der Offensive immer wieder ein. In der 75. Minute hatte er eine Chance zum 3:0. NOTE: 4 © imago/MIS

Kyriakos Papadopoulos: In der achten Minute kam er im Strafraum der Wolfsburger frei zum Kopfball, traf den Ball aber nicht richtig. In der Abwehr der Turm in der Schlacht. Allerdings lud er den VfL einige Mal mit Fehlpässen zum Kontern ein. NOTE: 3 © 2018 Getty Images

Gideon Jung: Sah nicht immer gut aus, war letztendlich aber sicher neben Papadopoulos. NOTE: 3 © 2018 Getty Images

Gotoku Sakai: Er ackerte sehr viel für seine Mannschaft und gab keinen Ball verloren. In der Offensive allerdings nur selten aufgetaucht. NOTE: 3 © imago/Jan Huebner

Matti Steinmann: Er schmiss sich in jeden Zweikampf und lief sehr viel. Agierte wie immer unter Titz zwischen den beiden Innenverteidigern und sollte so das Spiel mit aufbauen. NOTE: 3 © imago/Eibner

Tatsuya Ito: Der kleine Japaner hatte so seine Mühe sich in dem intensiven Spiel zu behaupten und dribbelte sich häufig fest - holte aber in der 42. Minute einen Elfmeter heraus. Kam danach immer besser ins Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bereitete er das 2:0 per Flanke vor. NOTE: 2 © 2018 Getty Images

Aaron Hunt: Seine Standards hatten den Namen oft nicht verdient, spielte dafür aber teils starke öffnende Pässe. Arbeitete gut mit zurück. Wurde in der 67. Minute durch Ekdal ersetzt. NOTE: 4 © imago/Contrast

Lewis Holtby: Er hatte einige gute Ideen und lenkte das HSV-Spiel. Versuchte immer wieder aus einer tiefen Position aufzubauen und den jungen Steinmann zu entlasten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte er nach Ito-Flanke das 2:0. Ist in der entscheidenden Phase der Saison der benötigte Leader. Hätte in der Nachspielzeit noch fast das 3:0 aufgelegt. NOTE: 2 © imago/Contrast

Filip Kostic: War in der Anfangsphase einer der auffälligsten Spieler der Hanseaten, fiel aber gegen den immer besser werdenden Ito im Laufe der Partie etwas ab. Hatte die Riesenchance zum 3:0. Mit einem Seitfallzieher scheiterte er aber an Casteels. In der Nachspielzeit verschoss er einen Elfmeter, den Nachschuss verwandelte Waldschmidt. NOTE: 4 © imago/Hübner

Bobby Wood: Nach 30 Sekunden gab es mit ihm die erste strittige Situation, der Waldschmidt ersetzte. Er wurde im Strafraum umgerempelt, einen Elfmeter gab es allerdings nicht. In der achten Minute hätte er nur den Fuß zur Führung reinhalten müssen, vergab aber eine gute Chance. In der 42. Minute verwandelte er den Elfmeter zur 1:0-Führung. Kurz drauf hatte er die nächste gute Szene. NOTE: 3 © 2018 Getty Images

Albin Ekdal: Er kam in der 67. Minute für Aaron Hunt ins Spiel und spielte auf der Doppelsechs neben Steinmann. Er sollte die Defensive stabilisieren, was ihm auch teilweise gelang. © imago/Philipp Szyza

Bakary Jatta: Er kam für den erschöpften Ito und hatte in den letzten Minuten gleich zwei gute Chancen zum 3:0. Anstatt auf Sicherheit ging Titz mit seiner Einwechslung den richtigen Weg, weil Jatta den Ball nach vorn trieb. © imago/Eibner