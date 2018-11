Krawalle bei Remis von Hansa Rostock gegen Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Negativ-Serie in der 3. Fußball-Liga gestoppt und sich gegen Hansa Rostock ein 1:1 (0:0) erkämpft. Vor 8141 Zuschauern brachte Jonas Hildebrandt (56.) die Gäste in Führung. Vincent-Louis Stenzel köpfte in der Nachspielzeit zum Ausgleich ein (90.+3). Jena bleibt in der Tabelle trotz des Punktgewinns aber auf dem 17. Tabellenplatz und damit in Abstiegsgefahr.