Offiziell: Ex-Profi Martin Pieckenhagen wird neuer Sportchef bei Hansa Rostock

Der neue Sportdirektor des FC Hansa ist ein alter Bekannter: Zwei Tage nach der Entlassung von Markus Thiele präsentierte der schwer ins Schlingern geratene Rostocker Fußball-Drittligist am Sonnabend Martin Pieckenhagen (47) als neuen Manager. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter (232 Spiele für Hansa, den Hamburger SV und Mainz 05) hat sich am Nachmittag der Mannschaft vorgestellt. Er erhält einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019.

Nach dem überraschenden Rauswurf von Thiele und Cheftrainer Pavel Dotchev vor dem Trainingsstart am vergangenen Donnerstag soll Pieckenhagen wieder Ruhe in den Verein bringen. „Wichtig ist, dass wir jetzt nach vorne schauen und gemeinsam schnellstmöglich die vor uns liegenden Aufgaben lösen“, sagte der Ex-Profi. Priorität hat die Suche nach einem Dotchev-Nachfolger. Bereits am Dienstag reist die Mannschaft in ein zehntägiges Trainingslager nach Belek (Türkei), das erste Punktspiel des neuen Jahres steht am 27. Januar bei Drittliga-Schlusslicht Braunschweig an.