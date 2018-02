Hansi Hinterseer schreibt im SPORTBUZZER: Auch Stars patzen

Dabei ist es ohnehin unglaublich, was er als junger Sportler bereits an Leistung abgeliefert hat: 55 Rennen hat er in den letzten Jahren gewonnen, und sechsmal ist er Gesamtweltcupsieger geworden. Allein von acht Slalom-Weltcup-Rennen in dieser Saison hat Marcel sechs gewonnen. Dass es ausgerechnet beim Olympia-Slalom, seiner Lieblingsdisziplin, gestern dann nicht hat sein sollen, zeigt uns, dass jedes Rennen wieder neu geschrieben wird.