Harm Osmers: Deutsche Profi-Schiedsrichter werden kommen

Für den Unparteiischen Harm Osmers sind Profi-Schiedsrichter im deutschen Fußball der "nächste logische Schritt", wie er in einem Interview mit der Düsseldorfer Rheinischen Post sagte. "Ich denke schon, dass es in spätestens zehn Jahren umgesetzt wird." Der 33-Jährige erkennt schon jetzt eine Übergangsphase. "In vielen Bereichen sind wir wie Profis unterwegs", ergänzt er.