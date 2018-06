Harnik-Ersatz gefunden? Hannover 96 wirbt um Ex-HSV-Spieler Nicolai Müller 

Müllert's bald bei den Roten? Hannover 96 will Nicolai Müller als Ersatz für den abgewanderten Martin Harnik verpflichten. Der 30-Jährige wurde bereits im Sommer 2014 von 96 umworben, entschied sich damals jedoch für den Hamburger SV. In diesem Sommer könnte er ablösefrei an den Maschsee wechseln.

Mit so einem großen Namen sind Hoffnungen verbunden. Dieser Müller, Nicolai, galt vor wenigen Jahren als großes Versprechen des deutschen Fußballs. Die Mainzer Offensivwaffe war in der Liga gefürchtet. Auch Joachim Löw glaubte vor fünf Jahren an ihn. Auf der USA-Reise wurde Müller mal für Miroslav Klose eingewechselt. Sein Nachfolger wurde er aber nicht. Woran es lag? Vielleicht spielt die Legende eine Rolle, nach der alle Spieler, die zum Hamburger SV wechseln, nicht mehr besser werden, sondern schlechter. 96 wollte Müller im Sommer 2014, aber er ging nach Hamburg. 96 will Müller im Sommer 2018 wieder, jetzt kommt er aus Hamburg, als Absteiger.

Das sind die Transfergerüchte bei Hannover 96 zur Saison 2018/19 (Stand: 29. Mai 2018): Neuzugang (möglich): Genki Haraguchi von Hertha BSC. © dpa Neuzugang (möglich): Vincenzo Grifo, derzeit Borussia Mönchengladbach © imago/Thomas Frey Neuzugang (möglich): Milan Badelj, derzeit AC Florenz © Gabriele Maltinti/Getty Images Neuzugang (möglich): Wout Weghorst, derzeit AZ Alkmaar © Getty Images Neuzugang (möglich): Fabian Schär, derzeit Deportivo La Coruña © imago/Cordon Press/Miguelez Sports Neuzugang (möglich): Jhon Córdoba, derzeit 1. FC Köln © imago/Sven Simon Abgang (möglich): Niclas Füllkrug. Borussia Mönchengladbach buhlt um den 96-Stürmer, der vergangene Saison vierzehn Treffer für die Roten erzielte. © imago/Sportfoto Rudel Abgang (möglich): Manuel Schmiedebach. Seine Aussicht auf Spielzeit dürfte nicht besser werden. Im Winter gab es Gerüchte um Union Berlin und Kaiserslautern. © imago/MIS Abgang (möglich): Florian Hübner. Bei einem passenden Angebot würde 96 ihn gehen lassen. © Sielski Abgang (möglich): Jonathas. 96 versucht ihn bereits bei einem anderen Verein unterzubringen – auch wenn es am Ende ein Riesenverlust wird. © Florian Petrow Neuzugang (fix): Innenverteidiger Kevin Wimmer kommt von Stoke City. © Gareth Copley (Getty Images) Neuzugang (fix): Takuma Asano (Leihe von Arsenal London) © imago/VI Images Neuzugang (fix): Bayern-Torwart Leo Weinkauf © imago/Photoarena/Eisenhuth Abgang (fix): Sebastian Maier wechselt ablösefrei zum VfL Bochum. © Petrow Abgang (fix): Charlison Benschop wechselt zum FC Ingolstadt. © dpa Abgang (fix): Kenan Karaman. Vertrag läuft aus. Er wechselt ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Abgang (fix): Salif Sané wechselt zum FC Schalke 04. © 2018 Getty Images Abgang (fix): Felix Klaus wechselt zum VfL Wolfsburg. © dpa Abgang (fix): Martin Harnik wechselt zum SV Werder Bremen. Abgang (fix): Fynn Arkenberg 96-Verteidiger Fynn Arkenberg wechselt zum Drittligisten Hallescher FC. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2020. © dpa

Heldt trifft sich mit Strunz Aber sein Name hat immer noch einen guten Klang in der Liga. Der Sportbuzzer erfuhr: Müller ist bei 96 der Kandidat für die Nachfolge von Martin Harnik. Harnik bekam keinen Drei-Jahres-Vertrag in Hannover, Müller könnte ihn bekommen, und dazu Harniks Top-Gehalt von knapp zwei Millionen Euro. Die 96-Braut macht sich hübsch für den 30-Jährigen Torjäger. Die Trauzeugen sind bereits informiert. Müllers Berater ist der frühere Förderer von Didier Ya Konan: Björn Bezemer von der Firma „Arena11“, für die auch Dirk Dufner und Thomas Strunz arbeiten. Strunz und 96-Manager Horst Heldt trafen sich zuletzt nochmal bei Gosch an der Markthalle in Hannover zum Essen. Es gäbe da viele Gesprächsthemen für beide Seiten: Ihlas Bebou, Edgar Prib, Matthias Ostrzolek, Felix Klaus – und Nicolai Müller.

Müller flirtet mit 96 Über Müller gibt es viel zu erzählen. Seine letzte HSV-Saison begann dramatisch. Hamburg startete mit einer Acht-Minuten-Hoffnung in die Saison. Müller traf zum 1:0 gegen Augsburg, sprang in den Jubel, drehte sich und verdrehte sich das Knie: Kreuzbandriss. Der HSV gewann 1:0, verlor aber Müller für fast die komplette Saison und damit wahrscheinlich die entscheidenden Prozente, die für ein weiteres Jahr Bundesliga gereicht hätten. Als Müller im vorletzten Spiel gegen Frankfurt (0:3) noch elf Minuten spielte, war es für den HSV schon zu spät. Die Tragik dieser Geschichte könnte nun das späte Glück bei 96 werden. Müller verließ Hamburg nach dem Abstieg. Einen neuen Verein hat er noch nicht, aber Müller hat ein "Match", wie es in der Tinder-Sprache heißt. Er flirtet mit 96. Was bisher nur ein Flirt ist, kann was Festes werden.

Auch Schalke und Frankfurt zeigen Interesse Müller fand Hannover schon immer anziehend, aber zur echten Liebe genügte es bisher nicht. Im Sommer 2014 wäre der zweimalige Nationalspieler beinahe bei 96 gelandet. 4,5 Millionen Euro hätte der damalige Mainzer gekostet. Manager Dirk Dufner suchte Zulieferer für Sturmspitze Joselu, fand Müller und Stefan Aigner. Aigner sagte ähnlich wie Pascal Köpke mündlich zu, blieb aber dann doch in Frankfurt. Müller verpasste auf der A 7 die Hannover-Ausfahrt, raste durch nach Hamburg. Der Hamburger SV galt außerhalb Hamburgs damals schon als Bundesliga-Baustelle, intern sah sich der HSV als Elbphilarmonie im Konzert der Bundesliga-Größen. Müller verdiente in Hamburg besser als es bei 96 möglich gewesen wäre. Nach dem Gehalt von 2,5 Millionen Euro in Hamburg muss Müller jetzt Abstriche machen. Er ist 30 Jahre alt und wird einen Club für die letzten Jahre seiner Karriere finden. Flirts gibt es auch mit Schalke und Frankfurt, Müllers alter Liebe. Aber noch hat 96 Chancen, dass Nicolai in Hannover müllert.

