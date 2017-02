Harnik nach der 96-Schlappe: "Nichts unnötig dramatisieren"

Martin Harnik, was war das denn?

Gute Frage. Wir haben gar nicht so schlecht ins Spiel gefunden, sind aber mit der ersten Halbchance in Rückstand geraten. Gefühlt bekommen wir mit dem ersten Angriff der Fürther in der zweiten Halbzeit das 0:3, das war natürlich der Genickbruch.