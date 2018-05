Harnik-Nachfolger? Hannover 96 offenbar an Pascal Köpke interessiert

Dieser könnte jetzt Köpke werden. Der Angreifer ist der Sohn von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und steht in Aue noch bis 2020 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison machte Köpke in 34 Spielen für Aue - die sich erst in der Relegation gegen Karlsruhe in der zweiten Liga hielten - zehn Treffer. Als 96 in der zweiten Liga spielte, traf Köpke auch gegen die Roten.