Erst Harnik dann Tschauner: Hannover 96 mit kuriosem Doppelpatzer gegen Stuttgart (Video)

Was für eine Szene: Schon in der siebten Minute hätte Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart in Führung gehen können – vielleicht sogar müssen. Felix Klaus hatte sich flink auf der linken Seite durchgesetzt und mustergültig den am Stuttgarter Torraum lauernden Martin Harnik bedient. Doch der versucht einen Kunstschuss und will das Spielgerät mit einer Art Hackentrick per starkem rechtem Fuß am linken Wadenbein vorbei spielen. Allein: Das klappt nicht. Ganz im Gegenteil. Der Ball springt an die linke Ferse und vor dort aus der Gefahrenzone.