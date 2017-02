Harnik und sonst? Das 96-Stürmer-Roulette

Von Hannover über Bremen nach Nürnberg – und nun wieder nach Hannover! Niclas Füllkrug stürmt seit Sommer 2016 für Hannover 96. Der 23-Jährige kam vom 1. FC Nürnberg. Für Füllkrug ist es eine Rückkehr in die Heimat. © Imago/ulmer

96 ist für Füllkrug eine Herzenssache. Der Stürmer sagt selber, dass er nun bei seinem Traumverein angekommen ist. © Dröse

Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer. © Archiv/NP

2006: Niclas Füllkrug als Torjäger der Sportfreunde Ricklingen. Im selben Jahr wechselte er nach Bremen. © Zur Nieden

Seit dem Spiel gegen Lautern (0:0) am 21. Januar 2012 steht der Stürmer im Bremer Erstligakader, kam sieben Tage später beim 1:1 gegen Leverkusen als Einwechselspieler zu seinem Bundesliga-Debüt (Foto) und unterschrieb an seinem 19. Geburtstag den ersten Profivertrag (bis 2015). © Imago/ulmer

Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt. © Imago/ulmer

Im Sommer 2013 wechselte er auf Leihbasis zu Greuther Fürth. Sechs Tore gelangen ihm bei 22 Einsätzen. Der Höhepunkt war am 2. November 2013:Vier Tore gelangen Füllkrug für die Spielvereinigung beim 6:2-Sieg in Erzgebirge Aue, darunter einen lupenreinen Hattrick in der ersten Hälfte © Imago/Zink

In der Saison 2015/16 platzte dann der Knoten. Füllkrug gelangen 14 Tore in 22 Einsatzen über 90 Minuten. © imago

Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen. © Imago

Füllkrug im Jahr 2013 mit seiner Freundin Lisa. Mittlerweile sind beide verheiratet © Imago/ulmer

Die Schattenseiten eines Profisportlers: Der verletzte Füllkrug im Februar 2013 auf der Tribüne. © Imago/ulmer