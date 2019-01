Verletzt! BVB-Gegner Tottenham Hotspur bangt um Harry Kane 

Heung-Min Son fehlt sicher

Sollte Kane, der in der vergangenen Saison wegen einer ähnlichen Verletzung am selben Knöchel zehn Spiele verpasste, länger ausfallen, würde das die Spurs vor große Probleme stellen. "Wir verlieren schon Heung-Min Son, der zum Asien-Cup fährt", sagte Pochettino, "wenn Kane verletzt ist, wäre das hart für uns." Der BVB muss am 13. Februar in London ran.