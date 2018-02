Harte Maßnahmen: So scharf will Hannover 96 gegen die eigenen Ultras vorgehen

1. Pokalrunde, Bonner SC: Das erste Pflichtspiel der Saison stand für Hannover 96 beim Bonner SC im DFB-Pokal an. Der Viertligist ging in der 20. Minute gegen die Roten in Führung, doch Niclas Füllkrug glich die Partie 14 Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel dann den erwarteten Lauf und der Favorit schraubte das Ergebnis bis zur 74. Minute auf 3:1 hoch. © Maike Lobback

In der 83. Minute konnte Bonn noch den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielen, doch dann brach der wacker kämpfende Viertligist zusammen. Hannover erzielte durch Karaman, Maier und Harnik ab der 90. Minute noch drei Tore und zog mit dem 6:2-Sieg in die nächste Runde ein. © Maike Lobback

1. Spieltag, 1. FSV Mainz 05: Am ersten Spieltag nach geglücktem Wiederaufstieg trat Hannover 96 bei Mainz 05 an. Das Spiel sollte direkt eine erste Standortbestimmung für die Roten darstellen, schließlich spielten die 05er in der Vorsaison gegen den Abstieg. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Im Spiel gegen die Rheinhessen konnten die Roten gerade einmal vier Schüsse für sich verbuchen, doch einer der beiden Bälle, die auch wirklich aufs Tor kamen, passte perfekt: Außenverteidiger und Neuzugang Matthias Ostrzolek flankte flach auf Martin Harnik, der Rene Adler im Mainzer Tor aus rund 10 Metern zentral vorm Kasten keine Chance ließ. Hannover hatte zwar nur 42 Prozent Ballbesitz, doch der Aufsteiger verstand es, aus seinen wenigen Chancen den maximalen Ertrag herauszuholen: einen 1:0-Auswärtssieg. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

2. Spieltag, FC Schalke 04: Das erste Heimspiel nach Wiederaufstieg, die Stimmung war ausgelassen, doch der Gegner gleich mal eine ganz andere Hausnummer als Mainz. Der FC Schalke 04 kam aber zu einem für 96 günstigen Zeitpunkt: S04 hatte im Sommer erst einen Trainerwechsel von Markus Weinzierl zu Domenico Tedesco vollzogen. Die Knappen befanden sich zu Beginn der Saison noch in einer Findungsphase... © Lobback

... und Hannover 96 spielte mit dem Rückenwind aus Aufstieg und geglücktem Auftaktspiel stark gegen Schalke mit. Als in der 62. Spielminute Hannovers Rekordtransfer Jonathas (kam für neun Millionen Euro aus Kasan) eingewechselt wurde, waren alle 96-Fans gespannt, wie sich der Neuzugang präsentieren würde. Fünf Minuten später hatte er sich schon in die ersten Fanherzen geschossen: Jonathas traf in der 67. Minute zum 1:0-Endstand. © Lobback

3. Spieltag, VfL Wolfsburg: Am dritten Spieltag stand das kleine Niedersachsenderby auf dem Programm. Die Partie beim VfL ging zügig los, aber verflachte ebenso schnell wieder. Vor der Pause ließen beide Teams den Gegner ruhig sein Spiel aufbauen, es gab kaum Situationen, in denen gepresst wurde. Nach dem Seitenwechsel war es dann Daniel Didavi (mi.), der per direkten Freistoß, welcher vom Rücken Felipes unhaltbar für Philipp Tschauner abgefälscht wurde, die 1:0-Führung für die Wölfe in der 52. Spielminute erzielte. © Roland Hermstein

Wolfsburg beflügelte das Tor. Nach weiteren Chancen durch Didavi, Divock Origi und Ignacio Camacho reagierte André Breitenreiter mit einem Doppelwechsel und einer Systemumstellung. Ihlas Bebou und Kenan Karaman kamen ins Spiel. Bebou leitete in der 75. Minute den Ausgleichstreffer mit ein: Seine Flanke konnte von der Wolfsburger Abwehr noch geblockt werden, doch Jonathas setzte nach und spitzelte im Sitzen den Ball zu Martin Harnik. Der Österricher schloss mit der Hacke ab und tunnelte kurioserweise Innenverteidiger Robin Knoche und Keeper Koen Casteels. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 war gleichzeitig der Endstand. © Roland Hermstein

4. Spieltag, Hamburger SV: Das Nordderby gegen den Hamburger SV fand am Freitagabend unter Flutlicht in der HDI-Arena statt. Der HSV startete schwungvoll in die Partie, Lewis Holtby hatte nach fünf Minuten bereits zwei gute Chancen vergeben. Danach verflachte die Partie jedoch wieder, was zu diesem Zeitpunkt der Saison aber für 96 sprach, schließlich tauten die Roten immer erst in der zweiten Halbzeit auf. Niclas Füllkrug und Kyriakos Papadopoulos schenkten sich aber auch schon in der ersten Halbzeit nichts. © Team zur Nieden

Nach 70 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang, aus denen 96 nichts machen konnte, dauerte es in Hälfte zwei nur fünf Minuten, bis Hannover durch Martin Harnik in Führung ging. Die Roten kamen nun zu immer mehr Chancen bei weniger Ballbesitz, vor allem über die starke rechte Seite von Julian Korb und Ihlas Bebou, der in der 82. Minute sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber erzielte. © Team zur Nieden

Einziger Wermutstropfen des 2:0-Erfolgs: Bebou musste in der ersten Halbzeit für Felipe eingewechselt werden. Für den verletzungsanfälligen Brasilianer war die Hinrunde nach einem Foul von Sven Schipplock und dem daraus resultierenden Sehnenabriss in den Adduktoren gelaufen. © Team zur Nieden

5. Spieltag, SC Freiburg: Im Schwarzwald-Stadion waren die Gastgeber in Halbzeit eins die bessere Mannschaft. Mehr Zug zum Tor, höheres Pressing und eine robustere Zweikampfführung ließen Freiburg trotz geringeren Ballbesitzes (rein optisch) deutlich überlegen wirken. In der 54. Minute kam es dann nach einem Foul von Waldemar Anton an Florian Niederlechner zu einem Strafstoß, den der gefoulte höchstpersönlich an Philipp Tschauners Kasten vorbeisetzte. © dpa

Hannover 96 stellte nach dem vergebenen Elfmeter den Spielverlauf auf den Kopf: Harnik erzielte nach feiner Vorlage von Füllkrug in der 66. Minute das 1:0. Nur drei Minuten später hätte der Österreicher für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Kopfball landete in den Armen von Freiburgs Keeper Schwolow. © dpa

Die drückenden Breisgauer kamen aber noch zu ihrem Erfolgserlebnis, als der beste Joker der Liga-Geschichte, Nils Petersen, in der 83. Minute nach einem verlängerten Eckstoß aus kurzer Distanz einnetzte. Freiburg gab weiter Gas, kam noch zu zwei Chancen, doch den eigentlich verdienten Heimsieg holten sie nicht mehr. Hannover 96 kam mit einem blauen Auge und einem glücklichen Punktgewinn davon. © dpa

6. Spieltag, 1.FC Köln: Fünf Spiele, fünf Niederlagen - so lautete die Ausbeute des 1.FC Köln vor der Partie in der HDI-Arena. Hannover 96 diktierte die Begegnung und hatte 63 Prozent Ballbesitz, aus welchem jedoch nicht viel heraussprang. © dpa

96 war so sehr um Sicherheit bemüht, dass ein Spiel in die Tiefe kaum stattfand. Ergo ergaben sich auch nur wenige Torchancen. Die beiden besten für die Roten hatten Salif Sané und Niclas Füllkrug, beide scheiterten jedoch am Aluminium. Nach der typisch torlosen ersten 96-Hälfte war die Partie gegen Köln das erste und bislang einzig torlose Spiel mit 96-Beteiligung in der Saison 2017/18. © Lobback

7. Spieltag, VfL Borussia Mönchengladbach: Gegen den ehemaligen 96- und nun Gladbach-Kapitän Lars Stindl und seine Mannschaft hielt 96 gut mit. Nach einer fast schon standardgemäß torlosen ersten Hälfte nahm die Partie in Durchgang zwei richtig an Fahrt auf. © dpa

Das Spiel war zwar kein Leckerbissen für Fußballästheten, dafür lebte es von seiner Spannung. Im zweiten Durchgang kam es dann zu mehr Chancen. Matthias Ginter brachte die Fohlenelf aus kurzer Distanz in der 67. Minute nach einem Freistoß in Führung. Doch nur vier Minuten später glichen die Roten durch ein Kopfballtor von Harnik wieder aus. In der Schlussphase hätte der 30-Jährige 96 gar in Führung schießen können, ... © dpa

... doch die punktgenaue Hereingabe von Ihlas Bebou setzte er völlig frei vor dem Tor stehend an die Latte. Nachdem es in der Schlussphase hin und her ging, senste Salif Sané in der Nachspielzeit Vincenzo Grifo im Strafraum um. An diesem Spieltag hätte der Videobeweis Hannover 96 einen Punkt retten können, tat er aber nicht, denn Schiedsrichter Christian Dingert blieb nach Einsicht der Szene in der Review-Zone bei seiner Entscheidung: Es gab Elfmeter für die Borussen. Thorgan Hazard blieb cool und verwandelte den Strafstoß in der 94. Minute zum 2:1-Endstand. © dpa

8. Spieltag, Eintracht Frankfurt: Am achten Spieltag war es soweit: Bei einem Bundesligaspiel mit 96-Beteiligung fielen doch tatsächlich schon in der ersten Halbzeit Tore, nämlich gleich zwei an der Zahl. Nach ruhigem Start eroberte Frankfurt in der zehnten Minute durch 96-Leihgabe Marius Wolf den Ball, der schickte Sebastian Haller und der Franzose ließ mit seinem Lupfer Schlussmann Tschauner keine Chance. 26 Minuten später war es der in der Hinrunde zum Teil überragende Salif Sané, der nach einer Schwegler-Ecke am höchsten stieg und den Ball per Kopf im Kasten von Lukas Hradecky unterbrachte. © dpa

In der zweiten Hälfte kamen die Roten erst spät zu nennenswerten Chancen, die SGE hingegen konnte immer mal wieder für Gefahr sorgen, auch wenn mancher Abschluss deutlich verzogen wurde. Hannover kam erst in der 84. Minute durch Sané zu einer ersten Chance in Durchgang zwei. Jonathas scheiterte zudem in der 87. Minute freistehend an Hradecky. Als man dachte, dieses Spiel endet schiedlich-friedlich mit einem Remis, sorgte Ante Rebic mit einem satten Schuss aus gut 22 Metern für Ernüchterung bei 96: Wie schon gegen Gladbach mussten die Roten in der Schlussminute noch ein Gegentor schlucken und brachten sich somit um einen weiteren Punkt. © dpa

9. Spieltag, FC Augsburg: Bereits in der Anfangsphase hätte der FC Augsburg Hannover 96 aus der WWK Arena schießen können. Caiuby, Finnbogason und zweimal Gregoritsch hatten in den ersten zehn Minuten die Chance, den FCA auf die Siegerstraße zu bringen. Von 96 war bis auf einen Harnik-Kopfball nicht viel zu sehen. Die Fuggerstädter gingen dann in der 33. Minute verdient in Führung. Ein Distanzschuss von Michael Gregoritsch wurde von Julian Korb so unglücklich abgefälscht, dass die Bogenlampe über Tschauner ins Tor plumpste. © Langer/Eibner-Pressefoto

Nach der Pause war der FCA weiterhin das gefährlichere Team. Hannover war zwar bemüht, fand aber nicht die richtigen Mittel, um sich brauchbare Chancen herauszuspielen. Dann wechselte André Breitenreiter Niclas Füllkrug ein - und der Joker sollte stechen. Fast aus dem nichts wuchtete er eine durchgerutschte Flanke zum Ausgleich in die Maschen. Danach ging es nochmals hin und her, beide Teams spielten auf Sieg. Jonathas vergab eine Zwei gegen Eins Situation kläglich, als er selbst abschloss, anstatt auf Niclas Füllkrug rüberzulegen. In der 89. Minute jedoch verlängerte "Sündenbock" Jonathas einen langen Ball von Sané punktgenau in den Lauf von Füllkrug, der den Ball sehenswert direkt nahm und Augsburgs Keeper Hitz keine Chance ließ. Nach zwei Last-Minute-Niederlagen holte sich dieses Mal 96 den späten Sieg. © Langer/Eibner-Pressefoto

2. Pokalrunde, VfL Wolfsburg Pokal: Beim 1:1 im Ligaspiel zwischen den beiden Teams stand beim VfL Wolfsburg noch Marin Schmidts Vorgänger Andries Jonkers an der Seitenlinie. Der Schweizer Schmidt erlebte dann eine fulminante Anfangshphase der Gäste aus Hannover. In den ersten zehn Minuten schossen die Roten bereits achtmal auf das Gehäuse der Wölfe, doch Gewinn konnten die Männer von André Breitenreiter daraus nicht ziehen. © dpa

Die Wölfe fanden nach dem stürmischen Beginn der Roten besser in die Partie hinein, kamen vermehrt zu Möglichkeiten, doch zum Pausentee stand es noch 0:0. Kurz nach Wiederanpfiff fiel das Tor des Abends: Felix Uduokhai drückte den Ball nach einem Freistoß von Daniel Didavi in der 49. Minute über die Linie. Breitenreiter versuchte mit Wechseln gegen die Niederlage zu steuern, doch dieses Pokalspiel sollte das letzte für Hannover 96 in dieser Saison bleiben. © dpa

10. Spieltag, Borussia Dortmund: Das Highlight der Hinrunde war wohl der Sieg der Roten über den BVB. Hannover ging relativ früh in der 20. Minute durch einen Foulelfmeter von Jonathas in Führung, die bereits sieben Minuten später durch Dortmunds Dan-Axel Zagadou ausgeglichen wurde. Die Roten gingen aber noch vor der Pause erneut in Führung: Jonathas legte einen flachen Flankenball mustergültig für Ihlas Bebou auf, der den Ball gegen Roman Bürkis Laufrichtung im langen Eck versenkte (40.). © Lobback

Die Dortmunder gingen fahrlässig mit ihren Chancen um. Dortmunds Andrij Yarmolenko setzte beispielsweise einen Ball aus sieben Metern über den Kasten von Philipp Tschauner, obwohl er völlig frei vor dem Tor stand. Nach der Pause machte er seinen Fehler wieder gut und erzielte in der 52. Minute den Ausgleich zum 2:2. Wieder nur sieben Minuten später sollte sich das Spiel aber zugunsten der 96er drehen. Marvin Bakalorz schickte Jonathas auf die Reise, sein 18-Jähriger Gegenspieler Zagadou wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen, für die es folgerichtig die Rote Karte gab. © Lobback

Den anschließenden Freistoß verwandelte Felix Klaus sehenswert im Winkel des Borussen-Tores. Nach einer Stunde führte Hannover 96 überraschend, aber verdient mit 3:2 gegen Dortmund. Kurz vor Schluss, genauer gesagt in der 86. Minute, schnürte Bebou seinen Doppelpack zum 4:2-Endstand. Die "Sensation" war gelungen. © Lobback

11. Spieltag, RB Leipzig: Am Samstagnachmittag trafen sich Vizemeister RB Leipzig und Hannover 96 zum Spitzenspiel in der Leipziger Red Bull Arena. Die Roten kamen zunächst besser ins Spiel und hatten die ersten Torchancen. Nach und nach sammelten sich die Leipziger und kamen mehrfach zum Torabschluss. Trotz vieler Möglichkeiten fielen vor dem Halbzeitpfiff auf beiden Seiten keine Treffer. © AP

In der 56. Minute erzielte 96-Stürmer Jonathas den ersten Treffer des Spiels und brachte seine Hannoveraner in Front. Postwendend reagierte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl auf den Rückstand und wechselte Emil Forberg und Naby Keita ein. Nach kurzer Eingewöhnungsphase belebten die Edel-Joker das Spiel der Sachsen, die in der 70. Minute durch Yussuf Poulsen zum Ausgleich kamen. In einem ausgeglichenen Spiel erzielte Timo Werner kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer für die Leipziger. © AP

12. Spieltag, SV Werder Bremen: Vor rund 41.500 Zuschauern kam 96-Torhüter Michael Esser im Bremer Weserstadion zu seinem ersten Saisoneinsatz für die Roten. Von Beginn hatte der 96-Ersatzkeeper einiges zu tun. Die Grün-Weißen kamen beim Heimdebüt von Trainer Florian Kohlfeldt zu zahlreichen Torchancen. Nachdem Esser einige Male parieren konnte, erzielte Fin Bartels in der 39. Minute die 1:0-Halbzeitführung für die Gastgeber. © imago/nordphoto

Nachdem 96-Stürmer Martin Harnik kurz nach der Pause eine Großchance zum Ausgleich vergab, erhöhte der Bremer Max Kruse die Werder-Führung in der 55. Spielminute. Nur vier Minuten später schlug Kruse ein weiteres Mal zu und machte in der 78. Minute seinen Hattrick zum 4:0-Endstand perfekt. Für die Bremer war es der erste Dreier nach sasionübergreifend 14 sieglosen Spielen. © dpa/Jaspersen

13. Spieltag, VfB Stttgart: Am Freitagabend kam es zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart zum Aufsteiger-Duell. Die Bilanz der Begegnungen in Hannover sprach schon vor dem Spiel klar für die Roten. Nur in fünf Heimspielen gegen die Schwaben gingen die 96er leer aus. © Florian Petrow

Schnell entwickelte sich eine kampfbetonte, intensive Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Begünstigt durch einen Fehler von 96-Keeper Phillip Tschauner erzielte Takuma Asano in der 24. Spielminute den Führungstreffer für die Gäste. Hannover kam zwar weiterhin zu Torchancen, konnte den 0:1-Rückstand vor der Pause jedoch nicht aufholen. © dpa

Zur Pause ersetzte 96-Coach André Breitenreiter den harmlosen Martin Harnik durch Niclas Füllkrug. Nachdem Salif Sané in der 62. Spielminute nur den Pfosten traf, erzielte "Fülle" eine viertel Stunde später den 1:1-Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase kamen beide Teams zu mehreren Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Das Duell der Aufsteiger endete damit zum zwölften Mal in seiner Geschichte unentschieden. © Florian Petrow

14. Spieltag, FC Bayern München: Am 14. Spieltag ging es für den Aufsteiger zum Auswärtsspiel nach München. Von insgesamt 30 Duellen in der Allianz-Arena konnten die 96er nur ein Spiel gewinnen. Nachdem die Bayern sich von Beginn an in der Hälfte der Hannoveraner festsetzten, erzielte Arturo Vidal in der 17. Spielminute schließlich die 1:0-Führung für den Gastgeber. © dpa

Die Roten kamen nach anfänglichen Schwierigkeiten von Minute zu Minute besser ins Spiel und erspielten sich Torchancen. In der 28. Minute vergab Niclas Füllkrug die wohl größte Möglichkeit, als er im zweiten Anlauf einen zurecht gegebenen Foulelfmeter verschoss. Sieben Minuten nach dem vergebenen Strafstoß machte es 96-Stürmer Charlison Benschop besser und erzielte nach einer Ecke von Matthias Ostrzolek das Ausgleichstor zum 1:1-Halbzeitstand. © imago/Eibner

Nach der Pause erhöhte der Rekordmeister nochmal den Druck und kam fast im Minutentakt zu Torchancen. Nachdem James Rodriguez gleich mehrfach die Führung auf dem Fuß hatte, konnte Kingsley Coman das zweite Tor für den Rekordmeister erzielen. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Top-Torjäger Robert Lewandowski auf den 3:1-Endstand. © dpa

15. Spieltag, TSG 1899 Hoffenheim: Passend zum zweiten Advent fing es kurz vor Anpfiff der Partie zwischen Hannover 96 und der TSG 1899 Hoffenheim heftig an zu schneien. Bereits nach wenigen Minuten war der Rasen der HDI-Arena schneebedeckt und freiwillige Helfer mussten Teile des Platzes vom Schnee befreien. © Lobback

Vor der Pause passierte nicht zuletzt aufgrund der Witterungsbedingungen kaum etwas. In der 27. Spielminute traf Nadiem Amiri zwar ins Tor der Hannoveraner, der Treffer zählte jedoch zurecht nicht, da der Hoffenheimer im Abseits stand. Obwohl sich auch nach der Halbzeit nichts am Wetter änderte, spielten sich beide Teams zunehmend Torchancen heraus. Nachdem die Hoffenheimer ihre Gelegenheiten zur Führung nicht nutzen konnten, erzielte Niclas Füllkrug in der 59. Spielminute den Treffer zum 1:0 für die Roten. © Florian Petrow

Kurz vor dem Ende des Spiels baute Martin Harnik die Führung der Hannoveraner aus und beendete seine persönliche Torflaute. Nach zuvor sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis konnte der Österreicher nach Vorbereitung von Felix Klaus zum 2:0 einnetzen. Mit dem Sieg gegen Hoffenheim erhöhten die 96er den Abstand zur Abstiegszone zwei Spiele vor der Winterpause auf sieben Punkte. © Maike Lobback

16. Spieltag, Hertha BSC: Das 63. Duell der beiden Mannschaften fand an einem verschneiten Mittwochabend im Berliner Olympiastadion statt. Die Alte Dame kam besser in die Partie und konnte in der 18. Minute die 1:0-Führung erzielen. Nachdem Salif Sané und Niclas Füllkrug am stark haltenden Berliner Torhüter Rune Jarstein scheiterten, erhöhte der Herthaner Salomon Kalou mit seinen zweiten Treffer des Abends kurz vor der Pause die Berliner Führung auf 2:0. © Annegret Hilse/dpa

Nachdem Jarstein auch nach der Pause mehrere 96-Torchancen vereitelte, konnte Ihlas Bebou in der 65. Spielminute den verdienten Anschlusstreffer für die Roten erzielen. Die 96er rückten weiter auf und drückten auf den Ausgleich, sodass sich den Gastgebern mehr Räume eröffneten. Torunarigha erzielte schließlich den dritten Treffer für die Hertha und Hannover verlor das letzte Auswärtsspiel des Jahres mit 3:1. © Annegret Hilse/dpa

17. Spieltag, Bayer 04 Leverkusen: Die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen wird wohl als eines der torreichsten Spiele in die Geschichte von Hannover 96 eingehen. Beide Teams haben zusammengerechnet 38 Torschüsse abgegeben, insgesamt fielen acht Treffer in dieser Begegnung. © dpa

Nachdem die Roten in der 11. Spielminute zunächst mit 0:1 in Rückstand gerieten, drehten Ihlas Bebou und Niclas Füllkrug die Partie binnen zehn Minuten (12., 21.). Nur vier Minuten nach dem 96-Führungstor glichen die Gäste aus Leverkusen zum 2:2 aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Felix Klaus die Führung wieder herstellen und erhöhte auf den 3:2-Halzeitstand. © dpa