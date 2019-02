Harte Rückrunde wartet auf BSG Chemie Leipzig

Fast zweieinhalb Monate nach dem letzten Pflichtspiel geht es am Sonntag (14 Uhr, AKS) endlich auch für die BSG Chemie Leipzig weiter: Die Grün-Weißen empfangen den Tabellenfünften Nordhausen II. Der Rückstand auf Tabellenführer Luckenwalde beträgt bei einem Spiel weniger drei Punkte - man ist also in Reichweite. Die Rückrunde wird dennoch ein hartes Stück Arbeit, und es muss nahezu alles stimmen, wenn man den Regionalliga-Aufstieg schaffen will.

Berg und Kirstein stehen verletzungsbedingt langfristig nicht zur Verfügung

Auch den Wert von Routiniers wie Karau oder Heinze stellte der neue Coach fest. Mit Johannes Günther hat man eine Alternative für die bisweilen etwas zu langsame Defensive aus Aue geholt. Der 19-jährige deutete an, was er kann, und soll langfristig aufgebaut werden. Ansonsten scheinen Karau, Wajer und Benny Schmidt in der Abwehr gesetzt. Das Torhüterduell scheint unentschieden, man darf gespannt sein, wem Jagatic den Vorzug gibt. Sowohl Heine als auch Latendresse-Levesque bekamen ihre Einsatzzeit. Im Mittelfeld ist Heinze unersetzbar, wer ihn gegen Nordhausen vertritt, ist noch geheim. Bury und Keßler auf den Flügeln, defensiv scheint Wendschuch (Sperre nach Rot im Testspiel droht) gesetzt, dazu Lars Schmidt oder Opolka. Böttger spielt den offensiven Part auf der 10, vorn stehen Druschky und Omote oder der aufblühende Stelmak bereit. Leider verletzten sich mit Berg und dem aufstrebenden Kirstein zwei Alternativen und stehen langfristig nicht zur Verfügung.

BSG Chemie Leipzig muss neun Auswärtsspiele bestreiten

Haarig wird auf dem Weg zum Aufstieg vor allem das kaum nachvollziehbare Ansetzungs-Wirrwarr des Verbandes. Von den 14 noch ausstehenden Spielen in der Rückrunde finden allein neun (!) auswärts statt. Gute Nerven und eine fette Portion Selbstbewusstsein sind also gefragt. „Da müssen wir jetzt durch, auch wenn wir schon sehr irritiert sind über diese Tatsache“, sagt Müller. Dazu gehören Absagen wie die aus Rudolstadt, die bereits vier Wochen vor dem Spiel erfolgte, oder das Chaos um das Spiel in Krieschow, wo sich die Gastgeber außerstande fühlten, das Spiel auf ihrem Platz zu organisieren und die Partie deshalb gedreht wurde. Dass die Bedingungen dort jetzt anders aussehen, darf man bezweifeln.

Showdown im Mai gegen Luckenwalde und Inter Leipzig

Zum Showdown kann es Mitte Mai kommen, wenn die Chemiker erst gegen Luckenwalde (12.5.) und eine Woche später gegen Inter Leipzig (19.5.) antreten müssen. Auch das Restprogramm hat es in sich: Es kommt Eilenburg (2.6.) und zum letzten Spiel geht's nach Gera (9.6.). Leicht wird es nicht, aber die Qualität zum Erreichen des großen Zieles ist vorhanden.