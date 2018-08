Harting, Favoriten, TV-Zeiten: Alle Fakten zum Start der Leichtathletik-EM in Berlin

Das größte Sportevent des Jahres in Deutschland lockt mit packenden Wettkämpfen, neuen Rekorden und Topstar Robert Harting, der mit einer Medaille seine Karriere beenden möchte. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Leichtathletik-EM in der Hauptstadt.

Drei Jahre haben sie geplant, gegrübelt, geworben: „Jetzt sind wir bereit und froh, dass es endlich losgeht. Es ist Showtime“, sagt Frank Kowalski, der Geschäftsführer des Organisationskomitees der Leichtathletik-EM in Berlin. Die Erwartungen sind groß: Es ist das größte Sportevent des Jahres in Deutschland. ARD und ZDF übertragen fast rund um die Uhr. Alle Blicke sind auf die deutschen Leichtathleten gerichtet.

Natürlich werden Erinnerungen wach an die WM 2009 in Berlin. Als Usain Bolt über die 100 Meter zum Fabelweltrekord lief, mit Maskottchen Berlino tanzte und eine Stadt ins Schwärmen brachte. „Das war ein kleines Sommermärchen“, sagte Kowalski im Interview mit dieser Zeitung. Er weiß: „Auch jetzt erwartet jeder von uns Erfolg.“

Schön und schnell: So sexy ist die Leichtathletik-EM in Berlin Die Leichtathletik-Europameisterschaften beginnen Anfang August: Nikoleta Kyriakopoulou (Stabhochsprung), Alica Schmidt (400 Meter) und Nadine Broersen (Siebenkampf, Hochsprung) haben Medaillen-Chancen. © imago/Montage Ivet Lalova-Collio, 34 Jahre alt, Bulgarien, 100m, 200m © 2015 Getty Images Julija Levchenko, 20 Jahre alt, Ukraine, Hochsprung © 2018 Getty Images Cathrine Larsasen, 31 Jahre alt, Norwegen, Stabhochsprung © 2012 Getty Images Emma Coburn, 27 Jahre alt, USA, Hindernislauf © 2017 Getty Images Nikoleta Kyriakopoulou, 32 Jahre alt, Griechenland, Stabhochsprung © 2009 Getty Images Marija Lasitskene, 25 Jahre alt, Russland, Hochsprung © 2017 Getty Images Dafne Schippers, 26 Jahre alt, Niederlande, 100m, 200m © 2017 Getty Images Nadine Broersen, 28 Jahre alt, Niederlande, Siebenkampf, Hochsprung © 2012 Getty Images Colleen Quigley, 25 Jahre alt, USA, 3000 Meter Hindernislauf © 2016 Getty Images Darya Klishina, 27 Jahre alt, Russland, Weitsprung © 2017 Getty Images Michelle Jenneke, 25 Jahre alt, Australien, 100-Meter-Hürden © 2015 Getty Images Jennifer Montag, 20 Jahre alt, Deutschland, 100m, 200m, Weitsprung © imago/Eibner Ivana Spanovic, 28 Jahre alt, Serbien, Weitsprung © imago/Chai v.d. Laage Alica Schmidt, 19 Jahre alt, Deutschland, 400m © imago/Beautiful Sports Rebekka Haase, 25 Jahre alt, Deutschland, Sprint © 2017 Getty Images Alexandra Wester, 24 Jahre alt, Deutschland, Weitsprung © 2017 Getty Images Tatjana Pinto, 26 Jahre alt, Deutschland, 100m, 200m © 2016 Getty Images Jana Reinert, 20 Jahre alt, Deutschland, 800m © imago/Beautiful Sports Lisa Ryzih, 29 Jahre alt, Deutschland, Stabhochsprung © 2017 Getty Images Nadine Gonska, 28 Jahre alt, Deutschland, 100m, 200m © 2016 Getty Images Gina Lückenkemper, 21 Jahre alt, Deutschland, 100m, 200m © imago/Chai v.d. Laage

Der pensionierte Sprintstar aus Jamaika wird dieses Mal fehlen. Berlino ist aber wieder am Start und soll für gute Laune sorgen. „Es war das erfolgreichste Werbeinstrument, dass diese EM 2009 hatte“, sagt Kowalski. „Der wird uns wieder guttun.“ Wer ist am Start in Berlin und holt die deutschen Medaillen? Auf wen müssen Sie noch achten? Unser EM-Überblick:

Zum wie vielten Mal ist Deutschland Gastgeber einer Leichtathletik-EM?

Es sind die dritten Titelkämpfe, die zweiten seit der Wiedervereinigung. 1986 war Stuttgart Gastgeber, 2002 litt die EM-Stimmung in München ein wenig durch den teils heftigen Regen. Die EM-Woche wurde zum Vorboten der Jahrhundertflut, die Deutschland ab Mitte August heimsuchen sollte.

Wer sind die deutschen ­Favoriten?

Medaillenkandidaten gibt es viele – und eigens für sie einen Plan: „Wir haben zusammen mit dem leitenden Bundestrainer einen Zeitplan entworfen, der es ermöglicht, dass wir jeden Abend eine deutsche Goldmedaille holen“, sagt EM-Organisator Kowalski. Die erste Entscheidung fällt am Dienstagmorgen beim 50-Kilometer-Gehen. Die erste deutsche Medaille wird es dort nicht geben. Diese könnte am Dienstagabend David Storl im Kugelstoßen holen. Heute ist er bereits in der Quali – diese findet am Breitscheidplatz in der Berliner Innenstadt statt – am Start.

Für Plätze ganz oben auf dem Podest sollen auch die Speerwerfer um Olympiasieger Thomas Röhler, Weltmeister Johannes Vetter und den deutschen Meister Andreas Hofmann sorgen. Diskusstar Robert Harting will im Idealfall mit einer Medaille seine Karriere in der Heimat Berlin beenden. Und dann sind da noch die Mehrkämpfer, Weitspringerinnen, Hürdensprinterinnen – und neben Storl noch vier Titelverteidiger: Gesa-Felicitas Krause (3000 Meter Hindernis), Cindy Roleder (100 Meter Hürden), Christina Schwanitz (Kugelstoßen) und Max Heß (Dreisprung). Sie holten ihre Titel 2016 in Amsterdam und wollen sie, wenn möglich, verteidigen.

Das Ergebnis von vor zwei Jahren, 16 Medaillen (darunter fünf goldene), bedeutete Rang zwei im Medaillenspiegel. Das sollten die 125 deutschen Athleten in Berlin noch toppen können. „Wir kämpfen um jeden Zentimeter“, verspricht Idriss Gonschinska, Cheftrainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Welche internationalen Stars gehen an den Start?

Siebenkämpferin Nafissatou Thiam aus Belgien ist als Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltleichtathletin des Jahres erneut ein großes Aushängeschild der EM. Dies gilt auch für die vierfache Sprint-Europameisterin Dafne Schippers (Niederlande) sowie die Diskus-Queen Sandra Perkovic (Kroatien). Bei den Männern muss Stabhochsprung-Superstar Renaud Lavillenie (31) aus Frankreich – er holte 2010 bis 2014 drei EM-Titel – den Angriff von Wunderkind Armand Duplantis (18) aus Schweden abwehren. Im Zehnkampf schaut alles auf den Franzosen Kévin Mayer.

Wie überträgt das deutsche Fernsehen?

2 TV-Stationen berichten 2500 Stunden aus der deutschen Hauptstadt. Da die EM in den straffen Zeitplan der Euro Championships in Glasgow eingebettet ist, fallen alle Entscheidungen abends zwischen 19 und 22 Uhr, ARD oder ZDF sowie Eurosport senden live. Vormittags stehen die Qualifikationen an. Los geht’s heute mit dem Hammerwurf der Männer (16.05 Uhr).

Von Frank Schober und Manuel Becker