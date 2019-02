Salihamidzic-Attacke gegen Hamann: Reif und Eberl greifen Bayern-Sportchef an

"Ich glaube nicht, dass Lewandowski ein Problem für Bayern ist", polterte Salihamidzic nach dem 3:1 gegen den FC Schalke 04. "Ich glaube eher, dass Didi Hamann ein Problem für Sky ist. Deswegen muss man über ihn nachdenken." Eine empfindliche Reaktion, die zur neuen Linie der Bayern passt. Auf ihrer kontroversen Pressekonferenz im Herbst hatten die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ("Hamann ist mir keinen Satz wert") erklärt, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Man werde hämische und überkritische Berichterstattung über die Bayern "in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren." Gut möglich, dass es sich hier um den Praxistest dieser Strategie handelt.

Marcel Reif: "Da macht der FC Bayern sich sehr klein"

Den harten Gegenangriff auf Hamann kann Marcel Reif nur bedingt nachvollziehen. Die Kommentator-Legende äußerte sich im Doppelpass von Sport1 und nahm sich Salihamidzic zur Brust. "Wenn ein Mann eine Kampagne lostreten kann, dann gute Nacht. Das ist eine Nummer zu hoch für mich, da macht der FC Bayern sich sehr klein" , sagte der ehemalige Sky-Chefreporter. "Es heißt beim FC Bayern immer 'Mia san Mia', da kann man doch nicht wegen einer Kleinigkeit so aus der Haut fahren. Das hat mit Souveränität nichts zu tun."

Er würde Hamann in der Sache widersprechen, betonte Reif. "Lewandowski wollte zwar weg, der ist schon ein Einzelgänger. Er ist eine Ich-AG, aber er ist ein guter Stürmer. (...) Er hat sich geändert. Du siehst, wie viele Bayern-Spieler inzwischen zu ihm kommen nach Toren. Wenn er Torvorlagen gibt, dann freut er sich. Er macht einen Schritt innerhalb seiner Möglichkeiten." Dennoch könne "Didi Hamann sagen, was er will. Das ist Meinungsfreiheit, das steht im Grundgesetz. Das ist noch längst keine Kampagne".