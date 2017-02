Hasenhüttl im Sky-Talk: "Timo ist momentan die beste Aktie im deutschen Fußball"

Anzeige

München/Leipzig. Es dauerte eine Weile, ehe die Sky-90-Fußballdebatte mit RB-Trainer Ralph Hasenhüttl und LVZ-Chefreporter Guido Schäfer am Sonntagabend beim Tabellenzweiten aus Sachsen ankam. Nach ausgiebiger Diskussion über das Hand-Tor des Gladbachers Lars Stindl durfte der RB-Coach dann erklären, ob sein Team in die Champions League einzieht. „Es ist schön, dass wir so viele Punkte Vorsprung haben“, sagte der Österreicher: „Wenn wir der FC Bayern wären, könnten wir jetzt für die Champions League planen. Aber wir sind der Aufsteiger RB Leipzig. Wir haben noch zwölf verdammt schwere Spiele vor uns. Wir stecken uns das ganz große Ziel – jede Woche zu gewinnen. Aber das reicht vielen offenbar nicht.“ Markus Othmer vom Bayerischen Rundfunk ist jedenfalls happy, dass Leipzig so gut dabei ist: „Wenn RB dieses Jahr nicht wäre, wäre der FC Bayern jetzt schon Meister.“

Zu Stindls Hand-Tor meinte Hasenhüttl: „Man sollte die Tatsachenentscheidung akzeptieren und hinterher nicht jammern. Und man darf nicht den Spieler in die Verantwortung nehmen.“ Er gab dem LVZ-Reporter Recht. Dieser hatte gesagt: „Ich habe noch nie etwas zugegeben. Wir sollten hier nicht die Moralapostel spielen. Wenn ich im Team von Ralph Hasenhüttl stehe und hinterher sage, mein Tor war nicht regulär, dann macht mir der Trainer in der Kabine einen gehörigen Einlauf.“ Zudem ergänzte Schäfer: „Das Reglement ist mittlerweile viel zu kompliziert. Bei Hand im Strafraum will ich Elfmeter – egal, ob aktive oder nicht aktive Bewegung.“

Und schon war die Runde bei Timo Werner, der seit seiner Schwalbe gegen Schalke der bundesweite Buhmann ist. Schäfers Erklärung: „RB ist ein Stück weit zu erfolgreich. Das gefällt manchen nicht. RB darf gar keine Angriffsfläche bieten.“ Othmer pflichtete ihm bei: „Timo Werner hat einen Fehler gemacht und spielt bei RB Leipzig. Dies allein ist Anlass für unfaire Debatten.“ Die einstige Weltklassespielerin Celia Sasic hat zur Zukunft Werners eine klare Meinung: „Er wird Nationalspieler, an ihm führt früher oder später kein Weg vorbei.“ Hasenhüttl ergänzte: „Timo ist momentan die beste Aktie im deutschen Fußball, was die Stürmer anbetrifft. Er hat durch den Wechsel zu uns einen gehörigen Sprung in seiner Persönlichkeit gemacht.“ Unschönes Thema: Die Geschehnisse beim RB-Gastspiel in Dortmund. Schäfer: „Das war eine Zäsur, einfach grauenvoll, viele leiden heute noch darunter. Dortmund hat versagt, deshalb wird es zu Recht auch kollektiv bestraft.“ Tenor der Runde: Die Gewalt ist kein RB-Problem, sondern ein generelles im Fußball.

