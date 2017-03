Hasenhüttl lässt Selke hoffen – Rückkehr gegen starke Bremer

RB Leipzig kämpft um die Teilnahme an der Champions League, Werder Bremen gegen den Abstieg – klingt nach klaren Vorzeichen. Doch die Punkteausbeute des nächsten Kontrahenten ist derzeit so stark wie die des FC Bayern München.

Leipzig. Es ist Sonntag, der 23. Oktober 2016: RB Leipzig schlägt den SV Werder Bremen vor ausverkauftem Stadion mit 3:1 und klettert zum ersten Mal auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Seit diesem Augenblick, es ist der achte Spieltag, hat der Aufsteiger die ersten zwei Plätze nicht mehr verlassen. Die Champions League ruft. Die Helden des Nachmittags im Spätherbst heißen Naby Keita und Davie Selke. Fünf Monate später, Samstag, 18. März 2017, die Leipziger reisen zum Rückspiel an die Weser. Die Tabelle zeigt glasklar: Werder Bremen steht 23 Punkte hinter den Roten Bullen, ist weiterhin abstiegsgefährdet. Das Trügerische: Zehn ihrer 26 Zähler holten die Grün-Weißen in den vergangenen vier Partien – diese Ausbeute gelang zuletzt nur Tabellenführer Bayern. Ob beim erstarkten Gegner alle Leistungsträger dabei sind, ist noch

unklar. Max Kruse laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Bei RB Leipzig ist die ganz große Leichtigkeit der Hinrunde verflogen, das Punkte sammeln wird schwerer. „Wir müssen jetzt nicht alles ändern, weil wir aus den letzten vier Spielen ‘nur‘ sieben Punkte geholt haben. Der Wiedererkennungswert unseres Fußballs wird auch in Zukunft ein hoher sein. Wir werden immer versuchen, das Spiel aktiv zu gestalten“, sagt RB-Trainer Ralph Hasenhüttl und appelliert: „Diese junge Mannschaft hat es auch verdient, dass man ein bisschen Geduld mit ihr hat. Dafür haben sie schon zu viel geleistet in der Saison.“

Selkes letztes Tor vor fünf Monaten gegen Bremen Keita, der Doppeltorschütze aus dem Hinspiel, fehlt am Samstag mit einer Gelbsperre. Er wäre nach seinem Zusammenbruch vergangenes Wochenende nach dem 0:1 gegen Wolfsburg sowieso keine Option gewesen, weil er noch nicht wieder trainiert. Wäre da noch Davie Selke, der gegen seinen Ex-Verein auf einen Einsatz brennt, zuletzt aber viel auf der Bank schmorte. Im Oktober bereitete er einen Treffer gegen das Team aus dem Norden vor und erzielte das 3:1. Es war sein letztes Erfolgserlebnis in einem Pflichtspiel. Bekommt der 22-jährige Stürmer ausgerechnet an seiner alten und mit 41.500 Zuschauern ausverkauften Wirkungsstätte wieder eine Chance in der Startelf? Coach Hasenhüttl attestiert ihm eine gute Trainingswoche und sagt: „Davie ist eine absolute Option für das Bremen Spiel.“ Bei Twitter kursiert ein ansehnlicher Treffer des Stürmers aus einer Trainingseinheit in dieser Woche, mit dem sich Selke selbst in den sozialen Medien brüstet. Entschieden hat Hasenhüttl sich allerdings noch nicht.

Klar ist nur, dass Stefan Ilsanker nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf rutscht. „Wir haben die Woche einiges probiert. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der in letzter Zeit sehr variabel agiert hat. Da müssen wir uns verschiedene Pläne zurechtlegen und switchen können“, sagt

Hasenhüttl. Auch Selke warnt: „Ich weiß, dass es in Bremen sehr schwer wird, weil es dort ein Hexenkessel ist.“ Erstmals ein RB-Spieler zu Jogi Löw? Kritikern, die meinen, Leipzigs DNA sei inzwischen entschlüsselt, entgegnet der RB-Trainer: „Das hieße ja, dass wir nur immer auf ein und die gleiche Art gespielt haben. Wer genauer hinschaut weiß, das war nicht so. Hätten wir in der Vergangenheit nicht verschiedene Herangehensweisen gewählt, wäre das nicht positiv für uns ausgegangen.“ Der Coach ist optimistisch, dass seine Mannschaft in Bremen wieder Punkte holt.

Es ist die letzte Partie vor der Länderspielpause, in der sich das Trainingszentrum am Cottaweg ab kommender Woche wieder leert. Um die zehn Profis sind bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Ob auch Bundestrainer Jogi Löw erstmals einen Spieler aus Leipzig in seinen Kader beruft, gibt er am Freitag bekannt. „Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dabei ist“, sagt Hasenhüttl. Heißester Anwärter ist der mit 14 Treffern derzeit erfolgreichste deutsche Stürmer Timo Werner. „ Er hätte es absolut verdient, weil ich finde, dass er bisher eine überragende Saison gespielt hat“, meint sein Vereinstrainer.

