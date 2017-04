Hasenhüttl nach dem Anschlag beim BVB: „Das geht einem nah“

Und auch die am Mittwoch angepfiffene Partie der Dortmunder gegen Monaco hat Hasenhüttl bewegt. „Mir war klar, dass ein Spiel, das dann einen Tag später stattfindet, nicht dasselbe sein kann. Ich wüsste nicht, ob ich das als Trainer hätte coachen können. Weil da einiges vorgefallen ist, dass man nicht so einfach wegstecken kann.“ Unweigerlich kamen beim Leipziger Trainer auch die Gedanken an den Vorfall gegen den RB-Mannschaftsbus in Leverkusen wieder hoch. „Wir haben ja in dieser Saison mal einen Angriff auf unseren Bus, wo die Personen mit Farbbeuteln auf uns zugelaufen sind. Da habe ich mich auch nicht wohlgefühlt und hinterher ein bisschen in Humor geflüchtet. Das ist seit Dienstag weg. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension.“

Hasenhüttl war am Karfreitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg noch immer betroffen von der BVB-Geschichte: „Das ist doch nicht so überraschend. Das geht einem sehr nah. Wenn wir das nächste Mal gemeinsam in den Bus steigen, wird sich jeder seine Gedanken machen. Aber das ist jetzt kein Thema, das wir kurz vor dem Spiel am Wochenende in der Truppe breit treten.“

RB prüft nach dem Attentat auch die eigenen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal. „Natürlich ist es so, dass man das Konzept dann nochmal hinterfragt. Wir sind auch in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden, vor allem mit der Polizei vor Ort und dem Polizeipräsidenten“, sagte Vereinssprecher Benjamin Ippoliti.