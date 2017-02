Hasenhüttl trickst Stöger aus: Die „taktischen Gesichter“ von RB Leipzig

Leipzig. Auch wenn Ralph Hasenhüttl im Vorfeld angekündigt hatte, sich nach einem Erfolg gegen den 1. FC Köln kein Karnevalskostüm überzustreifen, so dürfte der Trainer von RB Leipzig am Samstagabend zumindest in Feierstimmung gewesen sein. Der 49-Jährige blieb auch im sechsten österreichischen Trainer-Duell gegen Peter Stöger ungeschlagen und holte mit dem 3:1 seinen zweiten Sieg. Vor allem taktisch traf er vor und während der Partie die besseren Entscheidungen als sein ehemaliger Mitspieler.