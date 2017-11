Hasenhüttl unzufrieden: „Durch Videobeweis gibt es mehr strittige Situationen“

Dicke Luft beim DFB: Präsident Reinhard Grindel hat die heimliche Modifizierung des Videobeweises heftig kritisiert und eine Aussprache mit Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich angekündigt. „Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt. Ich bin darüber nicht glücklich“, sagte Grindel „NDR Info“ über die am 25. Oktober an die Bundesligavereine verschickte DFB-Mitteilung. Darin hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt, dass der Videoassistent entgegen der vor der Saison festgelegten Richtlinie künftig auch dann eingreifen soll, wenn keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt.

Unzufriedenheit bei RB Leipzig

RB Leipzig s Trainer Ralph Hasenhüttl kann mit dem elektronischen Beweis bisher insgesamt wenig anfangen. „In den Spielen wo wir den Videoassistenten gebraucht hätten, war keiner da. Wenn wir ihn nicht gebraucht hätten, da war er da“, sagte er. Im Moment laufe es für sein Team bei diesem Thema noch nicht so gut. „Es ist generell die Frage, ob wir noch mehr Platzverweise bekommen, weil irgendwo ein Kontakt gesehen wird. Dann haben wir öfter die Situation das wir Elf gegen Zehn spielen. Ob das die Leute alle wollen?“, so Hasenhüttl. Es sei noch vieles im Argen beim Videobeweis und bei weitem noch nicht das Gerechtigkeitsmittel, das vor der Saison groß angepriesen wurde. Ganz im Gegenteil: „Es gibt noch viel mehr strittige Situationen. Es ist alles andere als zufriedenstellend“, findet der Coach.

Erst am 25. Oktober hatte der DFB die Vereine in einem dreiseitigen Brief, der mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgestimmt war, über die Änderungen informiert. „Bei schwierigen Situationen, in denen die Einordnung der Schiedsrichterentscheidung in die Kategorie 'klarer Fehler' nicht zweifelsfrei gewährleistet ist, der Videoassistent aber starke Zweifel an der Berechtigung der Schiedsrichterentscheidung hat, soll er das dem Schiedsrichter unverzüglich mitteilen“, zitierte das Fachmagazin „kicker“ aus dem Schreiben.