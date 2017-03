Hasenhüttl wegen Werner-Verletzung sauer

Mächtig angesäuert hat Trainer Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig auf die Verletzung seines Torjägers und Nationalspielers Timo Werner reagiert. „Ich habe es heute morgen erfahren, suboptimal, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man so einen Spieler in der jetzigen Phase verliert“, sagte der Österreicher am Donnerstag nach dem Training. Immerhin fällt der 21-jährige Stürmer, der am Mittwoch bei seinem Nationalelf-Debüt gegen England (1:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten hatte, für das nächste Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 sowie danach beim FSV Mainz und auch daheim im Spiel gegen Bayer Leverkusen aus.