Hasenhüttls Wunschliste gegen Rekordmeister Bayern München

Die zwei bisherigen Heimspiele von RB Leipzig gegen Bayern München waren dramatisch und spektakulär. Die Anzahl der Platzverweise im Duell mit dem Rekordmeister ebenfalls. Am Sonntag will das Hasenhüttl-Team mit Europa-League-Euphorie das erste Mal punkten.

Leipzig. Getragen von der Europapokal-Euphorie und dem Einzug ins Viertelfinale, sowie dem vielen Schnee auf dem Trainingsgelände von RB Leipzig am Cottaweg, schien bei Ralph Hasenhüttl Mitte März ein wenig Weihnachtsstimmung aufzukommen. Vor dem Highlight am Sonntag gegen Bayern München gab der RB-Coach gleich vier Wünsche ab. Der Erste lautete: „Das Spiel in Gleichzahl beenden.“ Denn im Duell mit dem Rekordmeister standen die Leipziger von 390 Minuten bereits 240 in Unterzahl auf dem Platz. In vier Begegnungen holten sich mit Emil Forsberg, Willi Orban sowie Naby Keita bereits drei Spieler eine Rote Karte ab.

Der zweite Wunsch hieß: „Kein Tor kassieren.“ Denn bisher waren es in jeder Partie gegen den FCB mindestens zwei Gegentreffer. Der dritte Wunsch: „Irgendwann mal eins machen.“ Der vierte und letzte: „Das danach sofort abgepfiffen wird.“ Klingt nach einem einfachen Plan gegen eine schier übermächtige Mannschaft.

Seit Jupp Heynckes wieder bei den Münchnern auf der Bank sitzt, ist die alte Dominanz zurückgekehrt. Mit einem Sieg in Leipzig könnte der Rekordmeister bereits zum 28. Mal und sieben Spieltage vor Schluss die Schale holen – vorausgesetzt Dortmund und Schalke verlieren beide am Samstag. „Wenn sie Meister werden wollen, dann müssen sie gegen uns gewinnen, deshalb wäre es mir nicht egal. Ich habe schon ein paar Erlebnisse mit dem FC Bayern gehabt, die alle nicht so prickelnd waren. Es wäre schon schön, wenn sich das mal ändern würde“, meinte Hasenhüttl.

Vereistes Flugzeug und Dopingkontrolle

Doch der Auftritt in der Europa League am Donnerstag hat Körner gekostet. Zudem verzögerte sich die Heimkehr in der Nacht aus St. Petersburg aufgrund von Dopingkontrollen und eines vereisten Flugzeugs bis 3 Uhr nachts. Gegen 4 Uhr lagen die Spieler in ihren Betten.

Vor allem mental taten sich die Leipziger in den vergangenen Wochen schwer, vom internationalen wieder auf den Bundesligamodus zu schalten. Doch gegen den Ligaprimus wird das vor ausverkauftem Haus unter Flutlicht das geringste Problem sein. „Da weiß man, dass man ein böses Wunder erlebt, wenn man nicht voll dagegen hält. Deswegen ist die Grundeuphorie eine wesentlich andere. Gegen die Bayern zu spielen ist immer ein Highlight“, sagte der RB-Coach.

Im heimischen Stadion brachte sein Team die Bayern schon zweimal an den Rande einer Niederlage – beim 4:5-Spektakel Ende der vergangenen Saison, sowie beim Aus in diesem Jahr im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen. Emil Forsberg ist erneut optimistisch: „Wir wollen zeigen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Die Voraussetzungen sehen gut aus. Wir kommen aus der Europa League mit viel Selbstvertrauen, haben Bayern zu Hause. Das ist geil. Wir müssen das genießen.“ Ob Marcel Sabitzer nach seinen Rückenproblemen wieder mit dabei ist, war am Freitag noch ungewiss.

Hasenhüttl schützt Spieler

Etwas unverhofft kam hingegen nach dem Erfolg dieser Woche die Schelte von Hasenhüttl an Adressaten, die er namentlich nicht nennen wollte. Sie verdeutlichte aber, dass der Coach derzeit viele Baustellen zu beackern hat. „Ich glaube, dass man die eierlegende Wollmilchsau von uns verlangt, wir die aber nicht immer leisten können. Aber wir leisten einen enormen Beitrag derzeit nicht nur für den deutschen Fußball, sondern auch für die Reproduktion des Vereins auf internationaler Ebene. Das sollte man nicht vergessen.“

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sowie mehrere Spieler hatten in der Rückrunde betont, sich in der Liga wieder für die Champions League qualifizieren zu wollen. Der Trainer versucht aufgrund der Doppelbelastung aber stets, den Erwartungsdruck auf seine Mannschaft, die im schlechtesten Falle an diesem Wochenende in der Bundesligatabelle aus den internationalen Startplätzen rutschen könnte, so gering wie möglich zu halten. „Weil mir auch ein bisschen die realistische Einschätzung für unsere Situation fehlt. Ich bin jemand, der sich bewusst immer vor die Mannschaft stellt. Das würde ich mir in der ein oder anderen Situation auch mal von anderen Seiten wünschen“, sagte der 50-Jährige.

