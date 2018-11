Hass-Plakat von BVB-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp - DFB-Sportgericht entscheidet

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am Freitag (11.30 Uhr) über das Hass-Plakat von Dortmunder Fans gegen Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp. In Frankfurt am Main geht es um die Vorfälle vom Bundesliga-Spiel am 22. September. BVB-Anhänger hatten beim 1:1 in ihrem Block ein großes Banner ausgerollt, das das Konterfei Hopps hinter einem Fadenkreuz zeigte und den Mäzen der Kraichgauer mit Worten übel verunglimpfte und beleidigte.