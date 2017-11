Hat der BVB ein Torwartproblem? Die lange Patzer-Liste von Roman Bürki

Anzeige

Es war die Slapstick-Szene des 12. Bundesliga-Spieltags.

Am vergangenen Freitag patzte Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart erneut. Bereits in der 5. Minute will Marc Bartra unbedrängt zu Bürki zurückspielen, sieht nicht, dass der Torwart rausstürmt und schießt ihm die Kugel ans Schienbein. Akolo schiebt ins leere Tor ein. Natürlich liegt ein Teil der Schuld auch beim spanischen BVB-Verteidiger, doch die Schweizer Nr. 1 sieht erneut alles andere als gut aus. Selbst Trainer Peter Bosz, der Bürki lange Zeit in Schutz genommen hatte, sagte über das Gegentor "fast lächerlich".

Überhaupt patzte Bürki, der letzte Saison unbestritten zu den besten Keepern der Bundesliga gehörte, in dieser Spielzeit ungewohnt oft. Vor allem in der Champions League sah er bereits beim 1:1 in Nikosia und beim 1:3 gegen Real Madrid unglücklich aus, ebanso beim Hinspiel (1:3) in Tottenham.

Roman Bürki: Seine Patzer in 2017/2018 Eine Saison zum Vergessen: BVB-Torhüter Roman Bürki patzte im Verlauf der Saison immer wieder aufs Neue. Der SPORTBUZZER hat die Patzer des Schweizers in dieser Saison zusammengefasst. © imago 13. September: Beim 1:3 gegen Tottenham am ersten Spieltag der Champions League sah Bürki gleich zwei Mal schlecht aus. Hier segelt er an Heung-Min Son vorbei. © Getty 14. Oktober: Bürki fliegt beim ersten Gegentreffer von RB Leipzig durch Marcel Sabitzer am Ball vorbei. © Getty 17. Oktober: Durch einen katastrophalen Fehlpass und einen daraufhin nach vorne abgeprallten APOEL-Schuss leitet Bürki die Führung für Nikosia im dritten Gruppenspiel der Champions League ein. Dortmund spielte nur 1:1 und Bürki musste von Nuri Sahin getröstet werden. © dpa 21.Oktober: Auch gegen Frankfurt machte der BVB-Keeper keine gute Figur. © imago 28.Oktober: Bürki verursacht im Ligaspiel gegen Hannover 96 einen Elfmeter... © Getty 28. Oktober: ...und ist dann chancenlos gegen die Ausführung von Jonathas. © imago 4. November: Roman Bürki kann beim zweiten Tor des FC Bayern durch Robert Lewandowski nur zuschauen. © Getty 17. November: Der Patzer, der die Diskussionen neu entfachte. Nach einem kapitalen Missverständnis mit Abwehrspieler Marc Bartra kommt Bürki vogelwild aus seinem Kasten heraus, kann Chadrac Akolo aber nicht am Stuttgarter 1:0 hindern. © imago 17. November: Fast schon legendär ist dieses Foto: Akolo läuft allein gen BVB-Tor, Bürki liegt wie eine Robbe am Boden und schaut Bartra fragend an. Dortmund verlor das Spiel mit 1:2. © imago 17. November: Auch beim zweiten Gegentor sah Bürki alles andere als gut aus. Der Schuss von Josip Brekalo geht dem Schweizer ausgerechnet durch die Hosenträger - Höchststrafe! © Getty

​Statistik spricht gegen Bürki

Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gibt zu: "Er hat jetzt eine nicht so gute Phase." Allerdings fügte er auch an: "Er hat unser totales Vertrauen, weil wir glauben, dass er aus diesem Tief rauskommt." Schaut man sich die Statistik an, spricht gerade wenig für Bürki. In der Bundesliga kassierte er in zwölf Spielen 16 Gegentreffer, in der Königsklasse in vier Partein sogar acht Tore! Auch seine Bilanz von 67 Prozent gehaltenen Torschüssen ist - vorsichtig formuliert - überschaubar. Zum Vergleich: Schalkes Ralf Fährmann wehrt 73 Prozent der Bälle ab, Bayerns Neuer-Ersatz Sven Ulreich sogar 79 Prozent.

BVB-Fans diskutieren über Wechsel

Vor der "Woche der Wahrheit" mit den zwei Heimspielen gegen Tottenham (Dienstag, 20.45 Uhr) und dem Revierderby gegen Schalke (Sonnabend, 15.30 Uhr) wird unter den BVB-Fans heftigst über einen Wechsel im Tor diskutiert. Zumal Altmeister Roman Weidenfeller noch immer hohes Ansehen genießt und in der Vergangenheit überzeugte, wenn er Bürki beispielsweise im DFB-Pokal vertrat. Unwahrscheinlich, dass Bosz sich nun eine weitere Baustelle aufmachen wird. Bei weiteren Patzern dürfte er aber nicht umhin kommen.

Spätestens zur neuen Saison muss der BVB ohnehin reagieren, dann endet nämlich Weidenfellers Vertrag. Die Frage ist nur, ob man einen reinen Bürki-Ersatz holt oder eine gleichwertige Alternative. Zuletzt waren Kevin Trapp (Paris St. Germain) und André Onana von Bosz´Ex-Klub Ajax Amsterdam im Gespräch.

