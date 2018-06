Hat die Nationalelf ein Bayern-Problem?

Die Abwehrbosse Jérôme Boateng und Mats Hummels, selbst mit großen Defiziten, beklagten sich nach dem 0:1 vehement, in der Defensive an akuter Einsamkeit gelitten zu haben. Ihre Abstimmung passte überhaupt nicht – vielleicht auch, weil sie bei Bayern in dieser Saison nicht allzu oft gemeinsam verteidigten.

Kimmich und Müller nicht in Form

Sie gerieten gegen die flinken Mexikaner auch deshalb immer wieder in Unterzahl, weil Rechtsverteidiger Joshua Kimmich stets zu mittig und vor allem zu weit vorne rumturnte. Schon in den vorherigen Testländerspielen wirkte Kimmich ungewohnt fehlerhaft und unkonzentriert, nicht auf seinem sonst so stabilen Leistungsniveau.

Thomas Müller lief als Rechtsaußen mehr im Nirgendwo umher, konnte seine Raumdeuter-Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen. Wo Müller doch eigentlich WM-Liebhaber ist, in den 13 WM-Spielen vor Turnierbeginn zehn Treffer erzielt und sechs vorbereitet hatte. Doch auch in seiner Bayern-Saison kam Müller nicht recht in Schwung, am Ende standen lediglich 15 Tore in 45 Pflichtspielen. Und die Enttäuschung, unter Trainer Jupp Heynckes nicht das anvisierte Triple, sondern nur die Meisterschaft gewonnen zu haben. Die überraschende 1:3-Schlappe im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt drückte kurz vor der Abreise ins WM-Trainingslager zusätzlich auf die Stimmung.