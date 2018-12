HC Elbflorenz gewinnt gegen Coburg mit 35:27

Vor 2012 Zuschauern lieferten die Hausherren eine starke Leistung ab. Und diesmal zogen die Pöhler-Schützlinge von der ersten bis zur letzten Minute durch, nicht nur eine Halbzeit wie zuletzt. Zwar gingen die personell geschwächten Gäste mit 5:3 (5.) in Führung, aber als Henning Quade im zweiten Anlauf das 6:6 (10.) erzielte, war das schon ein Signal. Und die Hausherren kämpften weiter mit Herz und Leidenschaft. Mario Huhnstock entschärfte gleich den ersten gegnerischen Siebenmeter (11.) und mit Treffern von Quade und Nils Kretschmer zogen die Dresdner in der 15. Minute erstmals mit zwei Toren (9:7) in Front. Zwischenzeitlich bauten sie den Vorsprung sogar auf drei Tore 15:12/25.) aus, doch die Coburger verringerten bis zur Pause noch einmal den Abstand.

Nach dem Seitenwechsel aber spielten sich [die Elbestädter](die Elbestädter) fast in einen Rausch. Als Julius Dierberg nach einem schnellen Ballgewinn den Ball zum 21:17 (33.) ins leere Tor beförderte, wuchs in der Arena der Glaube, dass der Favorit an diesem Tag zu knacken ist. Wie entfesselt kämpften die Elbestädter um jeden Meter und jeden Ball, spitzelten den Gegenspielern das Spielgerät aus der Hand und vollendeten clever und mutig ihre Konter. Am Ende schwanden den dezimierten Coburgern die Kräfte und die Männer um den unglaublichen Henning Quade nutzten das eiskalt aus, ließen bis zum Schluss nichts mehr anbrennen. „Wir hatten nichts zu verlieren, denn einen Sieg hätte keiner von uns erwartet“, beschrieb Nils Kretschmer die Ausgangslage. Die Außenseiterrolle schmeckte seinem Team deutlich besser als zuletzt die Partien gegen unmittelbare Konkurrenten. Zudem habe seine Mannschaft nach den knappen Niederlagen in den vergangenen Wochen auch mit einer Portion Wut im Bauch gespielt. „Und wir wollten mal etwas Neues schaffen, denn den Spitzenreiter der 2. Bundesliga so zu Fall zu bringen, haben wir bisher noch nicht geschafft“, fügte Kretschmer strahlend an.