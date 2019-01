HC Elbflorenz: Letzter Härtetest gegen Hochkaräter

Dresden. Für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz steht an diesem Mittwoch der zweite und letzte Test der WM-Pause auf dem Plan. Das Team von Trainer Christian Pöhler trifft um 18.30 Uhr in der Sporthalle Heiliger Grund in Meißen auf den ukrainischen Champions-League-Teilnehmer HC Motor Saporischschja. Die Gäste bestimmen in ihrem Land das Niveau seit Jahren. Auch diese Saison führt der mehrfache Meister ungeschlagen die Tabelle an. Für die Dresdner ist es eineinhalb Wochen vor Wiederbeginn in der Liga ein letzter Härtetest.