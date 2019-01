HC Elbflorenz verliert Test gegen Zaporozhye

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz haben ihren letzten Test in der WM-Pause gegen den ukrainischen Champions-League-Teilnehmer Motor Zaporozhye mit 31:35 (15:15) verloren. Trotz der Niederlage in der Meißner Sporthalle Heiliger Grund zeigte sich Trainer Christian Pöhler nicht unzufrieden: „Gegen diesen körperlich sehr massiven Gegner war es für uns ein guter Test und wir haben unser Ziel, mit nicht mehr als fünf Toren Unterschied zu verlieren, erreicht.“

Nils Kretschmer fällt auf bereits lädierten Ellenbogen

Zu Beginn der Partie agierten die Dresdner in der Abwehr noch etwas verhalten, dann aber entwickelte sich bis zur Pause ein Spiel auf Augenhöhe. „Wenn wir die eine oder andere Chance besser genutzt hätten, wäre sogar ein kleiner Vorsprung möglich gewesen“, so Pöhler. Nach dem Seitenwechsel gerieten die Elbestädter mit zwei Toren in Rückstand, dem sie danach vergeblich hinterherliefen. Bitter allerdings: Kurz vor Schluss fiel Nils Kretschmer auf den Ellenbogen, der schon vor der WM-Pause behandelt werden musste. „Wir hoffen, dass er schnell wieder fit ist“, meinte der HCE-Coach. Beste Werfer in seinem Team waren Julius Dierberg mit 7/4 und Nils Gugisch mit sechs Toren. Am kommenden Wochenende bekommen die Pöhler-Schützlinge noch einmal frei, bevor dann ab Montag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Hagen beginnt.