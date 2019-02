HC Elbflorenz verpflichtet Rückraumspieler Michal Kasal

Dresden. Die Handball-Euphorie, die die Heim-WM ausgelöst hat, ist auch in Dresden zu spüren. Uwe Saegeling, Präsident des hiesigen Zweitligisten HC Elbflorenz, kann das an zwei Fakten belegen: „Wir haben deutlich mehr Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen bei uns im Verein. So wird es bei uns auch am 2. März ein Tryout für Kids geben. Zudem sehen wir das gestiegene Interesse der Öffentlichkeit auch an den Vorverkaufszahlen für das nächste Heimspiel am 15. Februar gegen Essen. Da sind schon deutlich mehr Tickets weg als sonst üblich“, so Saegeling, der voller Spannung der an diesem Wochenende beginnenden Fortsetzung der Rückrunde entgegenfiebert. Klassenerhalt, nichts anderes sei das Ziel der Dresdner, betont der Chef und Mäzen, der darauf baut, dass dieses Ziel möglichst früh erreicht wird und dass es dabei „unaufgeregt“ zugeht.

Nervenkitzel ist angesichts der eng beieinander liegenden Konkurrenten trotzdem wohl garantiert. Zwar hatte der Vorjahreselfte die Rückrunde vor der WM-Pause mit einem spektakulären Sieg gegen Coburg eingeläutet, dennoch stehen nach zwanzig Spieltagen erst sechs Siege zu Buche und Rang 18 im Feld der zwanzig Mannschaften.

Allerdings fehlt den Elbestädtern auch nur ein Zähler, um die Abstiegsränge zu verlassen. Mit einem Sieg an diesem Wochenende bei Eintracht Hagen (13.) wollen sich die Sachsen schon ein Stück „heranpirschen“, wie es Trainer Christian Pöhler formuliert. Der 38-Jährige ist überzeugt, dass seine Mannschaft durch die „tiefen Erfahrungen aus der Hinrunde trotz aller Widrigkeiten extrem gewachsen und für den Kampf um den Klassenerhalt gewappnet“ ist. „Wir lagen nach zehn Spieltagen komplett am Boden, sind dann aber aus dem Tal der Tränen aufgestanden und haben wieder den Anschluss gefunden. Die Liga hat an Qualität im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich zugelegt. So hatten wir zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison ebenso viele Punkte wie jetzt, lagen aber über dem Strich auf Rang 14“, verdeutlicht er und fügt an: „Wir stellen uns jetzt auch auf eine enge Rückrunde ein. Es geht bei allen um alles. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Stärke besitzen, die Liga zu halten.“

Verstärkung mit Champions League-Erfahrung

Um noch besser für den Überlebenskampf gerüstet zu sein, haben die Verantwortlichen kurzfristig im linken Rückraum noch mal nachgelegt. So wurde gestern der 43-malige tschechische Nationalspieler Michal Kasal als Verstärkung vorgestellt. Der 24-jährige 2,09-m-Hüne wechselt vom slowakischen Champions-League-Teilnehmer HT Tatran Prešov an die Elbe. Manager Karsten Wöhler zur wurfgewaltigen Neuverpflichtung der Dresdner: „Wir haben uns in der Winterpause intensiv mit dem eigenen Kader beschäftigt und mit Michal Kasal einen Spieler gefunden, der uns in der schweren Rückrunde in Angriff und Abwehr verstärken wird.“

Trotz seines jungen Alters kann der Neuzugang, der einen Vertrag bis 2021 unterschrieb und bereits am Sonnabend gegen Hagen sein Debüt geben soll, auf reichlich internationale Erfahrung verweisen. Bereits mit 17 Jahren wechselte Kasal in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona und wurde mit dem Erstligateam der Spanier 2014 spanischer Meister. Über den slowenischen Rekordmeister RK Celje, den FC Porto (Portugal), den Pays d’Aix UC (Frankreich) den BM Granollers (Spanien) und den slowakischen Meister Prešov fand der aus Nové Mesto stammende Rückraum-Kanonier nun den Weg zum Dresdner Zweitligisten.