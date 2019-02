HC Elbflorenz will rasch den Rhythmus finden

Dresden. Bereits am gestrigen Freitag haben sich die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz auf den Weg ins rund 530 Kilometer entfernte Hagen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Beim VfL Eintracht starten die Schützlinge von Trainer Christian Pöhler nach der zehnwöchigen WM-Pause in die heiße Phase der Saison. Der Gastgeber rangiert derzeit auf Tabellenplatz 13 und hat drei Zähler mehr auf dem Konto als die Dresdner, die als 18. immer noch auf einem der Abstiegsränge zu finden sind.

Mit einem Auswärtserfolg könnten die Sachsen nicht nur an den erfolgreichen Rückrundenstart gegen Coburg anknüpfen und damit die Aufholjagd fortsetzen, sondern sie würden auch ihre Bilanz auf fremdem Parkett aufbessern. Denn erst zwei Auswärtssiege konnten die Pöhler-Schützlinge in der Hinrunde feiern. Dass beide Teams auf Augenhöhe agieren, hat bereits das Remis im Hinspiel gezeigt. Da hatten die Elbestädter in letzter Minute den Sieg noch aus der Hand gegeben. Deshalb hat Christian Pöhler das Video dieser Partie seinen Jungs nicht noch einmal gezeigt, sondern die Aufzeichnung der Partie gegen Coburg. Das Heimspiel hatten seine Schützlinge überraschend mit 35:27 für sich entschieden und damit vor der WM-Pause ein wichtiges Lebenszeichen gesendet.