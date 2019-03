HC Rödertal ist heiß auf Revanche

Dresden. Für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal steht an diesem Sonnabend das zweite Heimspiel in Folge an. Und nach der bitteren Niederlage gegen Kirchhof empfangen die Schützlinge von Trainer Frank Mühlner an diesem Sonnabend (17.30 Uhr) mit dem 1. FSV Mainz 05 den aktuellen Tabellenvierten.