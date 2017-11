Head-to-Head: Borussia Dortmund gegen Schalke 04

Am Samstag geht die aktuelle Bundesliga -Spielzeit in die 13. Runde. Am Samstag (15.30 Uhr) findet die 106. Auflage des Klassikers zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 statt. Wettbewerbsübergreifend kommen beide Teams auf 36 Siege bei 33 Unentschieden.

Der BVB steckt nach der jüngsten 1:2-Niederlage in der Champions League tief in der sportlichen Krise. Drei Punkte im prestigeträchtigen Derby gegen Schalke wären bitter nötig, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Außerdem ist das Spiel von höchster Wichtigkeit für BVB-Trainer Peter Bosz. Der Niederländer, der am Dienstag seinen 54. Geburtstag feierte, steht seit einigen Wochen scharf in der Kritik und viele Fans wünschen sich einen Trainerwechsel.