Head-to-Head: Das hat Real Madrid dem FC Liverpool voraus

Zentrales Mittelfeld: Luka Modric gegen James Milner. Über die Klasse von Luka Modric ist längst alles gesagt. Pressingresistenz, Eleganz und überragendes Passspiel zeichnen den hochdekorierten 32-jährigen Kroaten aus. Der gleichaltrige Milner ist ein polyvalenter Arbeiter, der in diesem Jahr unglaubliche Assist-Qualitäten zeigt: acht Tore hat er in der Königsklasse vorbereitet. Doch der Punkt geht an Real. 5,5:1,5

