Head-to-Head: Deutschland und Holland im direkten Vergleich

Der SPORTBUZZER macht den großen Spieler-Vergleich - klickt euch durch!

Timo Werner (22, Angriff): Der Youngster erzielte in der Liga für RB Leipzig bereits sechs Tore in elf Spielen - unter Jogi Löw im Sturmzentrum gesetzt. Verfügt über enorme Schnelligkeit. © imago/photoarena/Eisenhuth

Ryan Babel (31, Angriff): Der dienstälteste Spieler der Elftal. Der Stürmer ist gut in Form, für seinen Verein Besiktas Istanbul traf er in elf Liga-Partien bereits viermal. Babel ist trotz seines Alters weiterhin ein sehr guter Dribbler und extrem abschlussstark. Trotzdem geht der Punkt an den Bayern-Profi. Stand: 8:4 © imago/VI Images

Joshua Kimmich (23, Mittelfeld): Glänzte schon im September in seiner neuen Rolle im DFB-Team. In der Zentrale soll Kimmich den Spielaufbau regeln und nach hinten absichern. Das Problem: Für den kriselnden FC Bayern muss er zumeist weiter als Rechtsverteidiger ran. © imago/Team 2

Thilo Kehrer (22, Abwehr) Das Pendant zu Schulz ist auf der anderen Außenverteidiger-Seite PSG-Profi Kehrer. Der ehemalige Schalker ist stark im Kopfball und schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Auch er geht robust in die Zweikämpfe. © imago/MIS

Virgil van Dijk (28, Abwehr): Der Abwehrstar vom FC Liverpool ist der teuerste Verteidiger der Welt. Jürgen Klopp lotste ihn im Januar 2018 für satte 78,8 Millionen Euro in die Beatles-Stadt. Van Dijk ist ein technisch extrem gut ausgebildeter Verteidiger, der bärenstark im Zweikampf ist. Der Punkt geht an Oranje. Stand: 3:2. © imago/Pro Shots

Matthijs de Ligt (19, Abwehr): Er ist der jüngste Kapitän in der Geschichte von Ajax Amsterdam und eines der größten Verteidigertalente Europas - der große FC Barcelona soll bereits seine Fühler nach dem spielstarken Abwehrmann ausgestreckt haben. Dennoch fehlt ihm im Vergleich zu Hummels die Reife - de Ligt steht noch ganz am Anfang seiner Karriere - Stand: 3:1 © imago/VI Images

Daley Blind (28, Abwehr): Der gelernte Innenverteidiger muss in der Nationalelf auf links spielen. Internationale Erfahrung sammelte er während seiner Zeit bei Manchester United. Inzwischen spielt der laufstarke Blind wieder in seiner Heimat für Ajax Amsterdam und ist dort unangefochtener Stammspieler. Stand: 1:1 © imago/VI Images

Niklas Süle (23, Abwehr): Der robuste Innenverteidiger geht kompromisslos in die Zweikämpfe und hat Jerome Boateng in der Nationalmannschaft den Rang abgelaufen. Zuletzt gegen Russland sogar mit einem Tor. © imago/Team 2

Abstieg in der Nations League steht fest

Sieg soll Fans versöhnlich stimmen

Auch mit einem Sieg gegen Oranje kann das Löw-Team bestenfalls noch die Negativmarke von nur fünf Siegen aus dem Jahr 2015 einstellen. In diesem Jahr stehen nach zwölf Partien vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen zu Buche. So oft verließ die DFB-Elf in ihrer 111-jährigen Geschichte noch nie in einem Jahr als Verlierer den Platz.