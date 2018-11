Hecking statt Löw? Gladbach-Coach denkt über Bundestrainer-Posten nach

Er ist einer der erfahrensten Trainer in der Bundesliga. Dieter Hecking, der aktuell Borussia Mönchengladbach trainiert, hat 393 Spiele als Coach auf dem Buckel. Kann diese Erfahrung auch dem DFB helfen? In einem Interview mit der Bild am Sonntag sprach der 54-Jährige über seine Zukunft.

Hecking wurde gefragt, ob er persönlich schon einmal über den Job als Bundestrainer, den aktuell Joachim Löw bekleidet, nachgedacht hat.