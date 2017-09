Hecking vor der Rückkehr zu Hannover 96: "Der Erfolg hat sie zusammengeschweißt"

Dieter Hecking: Begann seine Profikarriere 1983 bei Borussia Mönchengladbach, konnte sich dort aber zunächst nicht maßgeblich durchsetzen. Zwischen 1996 und 1999 heuerte bei Hannover 96 an – bevor er bei Eintracht Braunschweig seine Spielerkarriere beendete.

Dieter Hecking: Begann seine Profikarriere 1983 bei Borussia Mönchengladbach, konnte sich dort aber zunächst nicht maßgeblich durchsetzen. Zwischen 1996 und 1999 heuerte bei Hannover 96 an – bevor er bei Eintracht Braunschweig seine Spielerkarriere beendete. © imago/Rust