Heftige Attacke: Manager Eberl beschimpft Gladbach-Fans - "Arschlöcher!"

Kyriakos Papadopoulos: Er festigte auch an diesem Abend seinen Ruf als König der Grätscher. Spielte die zentrale Rolle in einer Fünferkette, war präsent und versuchte permanent sein Team anzutreiben. Allerdings fabrizierte er den entscheidenden Fehlpass vor dem Gladbacher Tor zum 2:1. Note 4

Kyriakos Papadopoulos: Er festigte auch an diesem Abend seinen Ruf als König der Grätscher. Spielte die zentrale Rolle in einer Fünferkette, war präsent und versuchte permanent sein Team anzutreiben. Allerdings fabrizierte er den entscheidenden Fehlpass vor dem Gladbacher Tor zum 2:1. Note 4 © imago

Douglas Santos: Er sah vor dem frühen 1:0 der Gladbacher nicht so gut aus, setzte in der Offensive keine Impulse, und beim entscheidenden 3:1 verteidigte er, wie ein Landesligaspieler. Note 5

Douglas Santos: Er sah vor dem frühen 1:0 der Gladbacher nicht so gut aus, setzte in der Offensive keine Impulse, und beim entscheidenden 3:1 verteidigte er, wie ein Landesligaspieler. Note 5 © imago