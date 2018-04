Heftige Fan-Ausschreitungen bei Schweinfurt gegen 1860 München - neun Verletzte

Eigentlich war alles für einen schönen Fußballnachmittag angerichtet: Bei bestem Wetter trafen sich die Traditionsvereine 1. FC Schweinfurt und TSV 1860 München am Samstag zum Regionalliga-Topspiel. Allerdings wurde der 3:1-Auswärtssieg des Tabellenführers aus der bayerischen Landeshauptstadt von einer heftigen Schlägerei überschattet, an der rund 20 Randalierer beteiligt gewesen waren - allerdings erst nach der Partie. Bei den Ausschreitungen soll es insgesamt neun Verletzte gegeben haben.

Wie die Polizei mitteilte, gingen am Samstagabend vor einer Schweinfurter Gaststätte etliche teils stark betrunkene Anhänger beider Vereine aufeinander los. Die Polizei nahm zwölf von ihnen fest. Sanitäter versorgten die Verletzten. Wenig später stoppte die Polizei einen Reisebus, in dem weitere Beteiligte vermutet wurden. 4.000 "Löwen" hatten ihre Mannschaft mit Bussen, Privatautos und Zügen begleitet.

Drogenfund und Festnahmen in der Regionalliga-Partie

Angeblich war es bereits vor dem Anpfiff vereinzelt zu Störungen gekommen, da Fußballfans vor einem lokalen Treffpunkt der Schweinfurter Anhänger Pyrotechnik gezündet hatten. Zudem stellten die Beamten bei zwei Männern Kleinstmengen an Betäubungsmitteln sicher, ein stark alkoholisierter Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zwar kam es während der Partie zu keinen nennenswerten Vorkommnissen, dafür aber leider nach dem Spiel. Auch in der Bundesliga machte am Samstag die Nachricht einer Hooligan-Schlägerei die Runde. Vor der Begegnung des Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 (3:2) lieferten sich zwei Gruppen eine wilde Prügelei.