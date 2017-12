Heftige Fan-Attacke auf Donnarumma: Torwart wehrt sich via Instagram

Torwart-Ausnahmetalent Gianluigi Donnarumma vom Fußball-Erstligisten AC Mailand hat wieder Ärger mit den eigenen Fans. Der 18-Jährige wurde beim Pokal-Spiel gegen Hellas Verona am Mittwochabend von Milan-Anhängern beschimpft und ausgebuht. Einige hängten auch Transparente im Mailänder San Siro-Stadion auf, in dem sie ihn zum „Verschwinden“ aufforderten. Donnarumma, der als große Torwart-Hoffnung in Italien gilt, war sichtbar erschüttert, so dass ihn Milan-Kapitän Leonardo Bonucci trösten musste.