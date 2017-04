„Heftige Schmerzen“: RB Leipzig bangt nach Verletzung um Werner

Leipzig. RB Leipzig bangt vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Hertha BSC am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Timo Werner. Der Nationalstürmer hatte sich am Samstag beim 0:0 gegen den FC Ingolstadt in der 65. Minute eine schwere Prellung am rechten Sprunggelenk zugezogen.