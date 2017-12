Heftiger Kopfstoß von Leon Goretzka - Warum er wohl trotzdem NICHT gesperrt wird!

Ein Kopfstoß sorgt für großen Ärger in der Bundesliga. Und ausgerechnet Nationalspieler und WM-Hoffnung Leon Goretzka ist der Übeltäter. Erinnerungen an den legendären Kopfstoß des Franzosen Zinedine Zidane im WM-Finale 2006 gegen Italien wurden am Samstagabend beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln (2:2) wach.

Was war passiert? In der 82. Minute wird Goretzka vom Kölner Salih Özcan gefoult. Der 22-Jährige ist davon offenbar so genervt, dass er beim Aufstehen mit voller Wucht seinen Kopf in Richtung des Brustkorbs Özcans stößt. Schiedsrichter Tobias Stieler sieht die Aktion, weil er direkt neben den Streithähnen steht - reagiert allerdings nicht. Vielleicht auch, weil sich Özcan nach der Goretzka-Aktion nicht fallen gelassen hat.