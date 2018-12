Wegen Herrlich-Entlassung: Matthias Sammer kritisiert Bayer Leverkusen – "Schäbig"

Er gilt als einer der größten Fußball-Experten in Deutschland . Doch hat er auch in diesem Punkt Recht? Matthias Sammer hat sich am Mittwoch bei "Eurosport WordCast" zur Entlassung von Leverkusens Cheftrainer Heiko Herrlich geäußert. Der Bayer-Coach wurde nach einem versöhnlichen Ausgang der Hinrunde in der vorherigen Woche von seinen Ämtern entbunden, sein Nachfolger ist der Niederländer Peter Bosz.

Felix Magath über die Entlassung von Heiko Herrlich in Leverkusen: "Nur so ist es zu erklären"

Sammer dazu: „Wahnsinn, wie man in den letzten drei Monaten eine Trainer-Diskriminierung zulassen konnte – auch öffentlich. Dies finde ich schäbig. Als ich dies gehört habe, habe ich entsetzt reagiert. Ich glaube: Wenn Moral und Anstand da wären, müsste man die Mannschaft hinterfragen.“

Sammer: "So gibt es all die Jahre ein wunderbares Alibi"

Sammer weiter: "So gibt es wie all die Jahre wieder ein wunderbares Alibi. So lange dies so ist, wird man keinen Titel gewinnen. Und man muss sich fragen, ob möglicherweise Bequemlichkeit und Wohlfühl-Oase leistungshemmend wirken. Ich hatte nie das Gefühl in Leverkusen, dass die Mannschaft gefordert war.“

Leverkusen steht nach 17 Spieltagen nur auf dem neunten Tabellenplatz der Bundesliga - dabei gilt der Kader als überdurchschnittlich gut besetzt. Fakt ist aber auch: Aus den letzten fünf Bundesliga-Partien holte Herrlich mit Leverkusen 10 Punkte, eine gute Ausbeute.

Die Bild fragte im Anschluss noch einmal bei Sammer, der aktuell neben seinem TV-Job auch als externer Berater von Tabellenführer Borussia Dortmund fungiert, nach: „Dass es einen Neuanfang gibt, ist überhaupt kein Thema. Aber ich bin entsetzt, wie die Mannschaft seit Jahren zu gut wegkommt“, sagte er: „Ich höre immer, wie super talentiert sie sind, was für ein Potential das Team hat. Dabei haben sie nichts gewonnen. Es entsteht der Eindruck, dass die Klub-Dirigenten alle doof sind – nur das Team nicht! Dies ist ungerecht – teilweise für Rudi Völler, teilweise für Heiko Herrlich.“