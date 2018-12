So verlief die Entlassung von Trainer Heiko Herrlich bei Bayer Leverkusen

Am Sonntag verkündete Bayer Leverkusen die Trennung von Trainer Heiko Herrlich. Dieser soll bereits in der Nacht zum Sonntag persönlich von Sportchef Rudi Völler in seinem Privathaus in Köln aufgesucht worden sein und über seine Kündigung in Kenntnis gesetzt worden sein. Dies berichtet die Bild.