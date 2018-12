Trainer Heiko Herrlich bei Bayer 04 Leverkusen entlassen - Nachfolger steht fest!

Zwei Siege in Folge, ein Platz in der ersten Tabellenhälfte der Bundesliga zur Winterpause, die souveräne Qualifikation für die nächsten Runden im DFB-Pokal und in der Europa League. Trotzdem entlässt Bayer 04 Leverkusen nun seinen Trainer Heiko Herrlich. Nach Informationen der Bild hat Bayer seinem Coach am gleichen Tag des 3:1-Siegs gegen Hertha BSC die Entscheidung mitgeteilt. Mit Ex-BVB-Trainer Peter Bosz steht sein Nachfolger bereits fest. Der Holländer erhält einen Vertrag bis 2020.

So begründet Bayer-Boss Rudi Völler die Herrlich-Entlassung

„Heiko Herrlich hat unserer Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht. Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen", so Geschäftsführer Sport Rudi Völler in einem Statement. "Auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationalen Plätze hergestellt haben, befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, die einen Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht." Zuletzt hielten sich die Chefs um Rudi Völler und Simon Rolfes mit Job-Garantien für Herrlich zurück.