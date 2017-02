Heiko Scholz: „Markus ist ein Blau-Gelber“

Leipzig. Der Start ins Fußballjahr ging um ein Haar in die Hose, der 1. FC Lok kam kurz vorm Abpfiff zum 2:2 gegen Oberlausitz Neugersdorf. Edelfeder Daniel Becker netzte in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen das Team von Vragel da Silva ein. Am Freitag, 18.30 Uhr, empfängt Lok den SV Babelsberg. Für Coach Heiko Scholz, 50, gehört der Ex-Zweitligist zu den spielstärksten Teams der Regionalliga.