Heim-WM 2019, EM 2024: Das sind die großen Pläne im deutschen Handball

„Stand out“, auf Deutsch „Rage heraus!“ – das ist das Motto der WM 2019, die Dänemark und Deutschland erstmals gemeinsam ausrichten. Doch bei ihrer Präsentation in Zagreb hielten es Mark Schober, DHB-Vorstandsvorsitzender, und Morten Stig Christensen, Generalsekretär des Dansk Håndbold Forbund, eher unauffällig. Ein kurzer Trailer, drei, vier Sätze – das war’s. Mehr gab das Zeitfenster nicht her.

Dabei laufen die Vorbereitungen für die Titelkämpfe, die am 10. Januar 2019 in Berlin eröffnet werden, auf Hochtouren. Am Montag fliegt in Deutschland die Kommission des Internationalen Verbandes IHF ein, nimmt die Arenen und Hotels in München, Berlin (beide Vorrunde), Köln (Hauptrunde) und Hamburg (Halbfinale) ab. Im Februar startet die zweite Ticketverkaufsphase. „All in, wir verkaufen dann für alle Spiele Tagestickets“, sagt Schober. Die Einstiegspreise liegen bei 15 Euro für das Eröffnungsspiel, bei 35 Euro für die Vorrunde in Berlin und 29 Euro in München (je drei Spiele).

Deutsche Vorrundengruppe in Berlin

Schober rechnet mit einem Run, denn schon in der ersten Runde wurden Tickets im Gesamtwert von rund 600.000 Euro umgesetzt. Fest steht, dass die Deutschen ihre Vorrunde in Berlin spielen. „Für München, den zweiten Vorrundenort, können wir den zweiten Gruppenkopf setzen.“ Frankreich, Norwegen, Kroatien oder Spanien sind dafür im Gespräch. Das Problem: „Der München-Sieger würde mit uns in Köln die Hauptrunde spielen. Das wird eine sportliche Entscheidung“, kündigt Schober an. Bisher sind neun von 24 Teams qualifiziert, neben beiden Gastgebern noch Weltmeister Frankreich, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, Südkorea, Tunesien und Ägypten. Der Europameister kommt am Sonntag hinzu.

Mit der WM, für die der DHB mit einem Etat von knapp unter 10 Millionen Euro kalkuliert, will der Verband Kasse machen. „Wir haben die Chance, ein Polster aufzubauen“, sagt Schober. Auch, weil das erwartete Minus der Frauen-WM („Das werden weniger als 500 000 Euro“, sagt Schober) durch Rücklagen schon ausgeglichen ist. Schober rechnet an den deutschen Spielorten in Berlin und Köln mit nahezu ausverkauften Arenen. Er ist überzeugt: „Trotz des sportlichen Misserfolgs bei der EM ist unser Sport so attraktiv, dass die Leute kommen.“

2024: Eröffnung vor 50.000 Fans?

Darauf setzt er auch bei der Euro 2024. Dafür ist Schober auch in Zagreb unterwegs – auf Werbetour. Ein Wettrennen: Denn auch die Mitbewerber Schweiz/Dänemark und Slowakei/Ungarn sind am Start. „Vieles spricht für uns. Wir hatten noch nie eine EM, haben glänzende Infrastruktur für 24 Teams.“ Das Pfund sind die Arenen. „Wir versprechen ein Rekordturnier“, sagt Schober. Das Eröffnungsspiel soll vor 50.000 Zuschauern im Düsseldorfer Fußballstadion steigen. Das wäre Weltrekord. Der steht bisher bei 44.189 Fans – beim Spiel der RN Löwen gegen den HSV Hamburg in der Frankfurter Arena (2014).

Schober: „Die Düsseldorfer Esprit-Arena ist beheizbar, das Dach verschließbar. Das Feld soll mitten in die Arena gelegt werden." Gespielt würde in sechs Orten, zur Wahl stehen acht: München und Frankfurt, wo neue Arenen gebaut werden, Mannheim, Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg und Kiel. „Alle Städte haben Arenen für mehr als 10.000 Zuschauer. Stuttgart und Bremen sind auch noch möglich. Kein Land ist so gut aufgestellt“, sagt Schober. Im Juni fällt die Entscheidung beim Kongress in Glasgow. Schober: „Wir haben Großes vor.“

Handball-EM 2018: Das große Zeugnis der deutschen Mannschaft Andreas Wolff: Nicht so überragend wie beim EM-Sieg 2016. Spielte aber eine gute EM. Gesetzt für die Zukunft. Note 2. © dpa Silvio Heinevetter: Akzeptierte seine Rolle als Torhüter 1B. War da, wenn er gebraucht wurde. Note 3+. © dpa Rune Dahmke: Nachnominiert. Überragender Einsatz gegen Dänemark (Parade ist Quotenhit im Netz), brachte Energie ins Team. Gegen Spanien nur Durchschnitt, vergab den „Big Point“ zum 16:15. Note 3. © dpa Uwe Gensheimer: Seltsam gehemmt, auch in der Körpersprache. Ist er noch der richtige Kapitän? Note 5. © dpa Patrick Wiencek: Garant dafür, dass Deutschland die zweitbeste Abwehr im Turnier stellte. Überzeugte vorn mit kämpferischem Einsatz. Note 2-. © dpa Jannik Kohlbacher: Offensiv bester Kreisspieler. Bekam zu wenig Einsatzzeiten, wenn doch spielte er passabel. Note 3-. © dpa Julius Kühn: In der Vorrunde Totalausfall, ohne Selbstbewusstsein. Steigerte sich deutlich. Begann gegen Spanien zwar stark, ging aber mit unter. Note 4. © dpa Finn Lemke: Zu spät nachnominierter Abwehrchef, als „Aggressive Leader“ Impulsgeber im Team. Gab Abwehr und Torhütern Sicherheit. Note 2. © dpa Tobias Reichmann (rechts): Gefeiert für den verwandelten Siebenmeter beim Videobeweis-Krimi gegen Slowenien. Leider seine einzige auffällige Aktion im Turnier. Note 4. © dpa Patrick Groetzki: Litt unter schwachem Angriff, zu wenig eingebunden. Chancentod. Note 4-. Steffen Fäth: Ein starkes Spiel gegen Tschechien ist zu wenig. Verunsichert, bekam in der Vorrunde wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Hendrik Pekeler (links): In der Abwehr nicht immer überzeugend. Vorn fehlt ihm am Kreis der Passgeber. Note 3. © dpa Steffen Weinhold: Solide EM, stabilster Rückraumspieler. Tauchte gegen Spanien aber mit ab. Note 3. © dpa Maximilian Janke: EM-Novize, erst spät in den Kader berufen. Überfordert, die EM kam für ihn noch zu früh. Note 4-. © imago Philipp Weber: EM-Neuling. Schaffte den Durchbruch als Regisseur des deutschen Spiels, als ehemaliger Torschützenkönig, nicht. Zeigte nur 30 Minuten gegen Spanien seine Qualitäten, sonst eher verunsichert. Note 4. © dpa Kai Häfner: Weit unter seinen Möglichkeiten. Drehte erst auf, als alles verloren war. Bekam wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Paul Drux: Wegen eines Meniskusrisses endete die EM für ihn vorzeitig. In der Abwehr gut, im Eins gegen Eins nicht so stark, gehörte zu den Besseren. Note 3. © imago/Sven Simon Bastian Roscheck: Ein gutes Spiel gegen Montenegro. Überfordert gegen Sloweniens wendigen Spielmacher Zarabec, nach zwei Spielen aus dem Kader geflogen. Note 4-. © dpa

