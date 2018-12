Heimpleite in der Champions League: Dubrovnik faltet Waspo 98 zusammen

Am fünften Gruppenphasenspieltag der Champions League setzte es gegen den Tabellenführer der Gruppe B eine 7:14 (1:2, 0:7, 4:3, 2:2)-Pleite. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so chancenlos sind. Das ist schon ernüchternd“, räumte der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker sichtbar zerknittert ein.

Zu feiern hatten nur die Fans vom Fußballklub Croatia Hannover etwas, sie sangen und trommelten unentwegt. Torwart Moritz Schenkel (sieben Paraden) bewahrte Waspo vor noch größerem Schaden. Nach dem Seitenwechsel kam dennoch Kevin Götz (sechs Paraden) ins Tor, er glänzte bei seinem Debüt in der Königsklasse mehrfach. Da waren sogar vereinzelt die Klatschpappen wieder zu hören. „Champions!“- Sprechchöre stimmten die Croatia-Fans nach Abpfiff an – da konnte Seidensticker nur gratulieren: „Das muss man anerkennen. Jug war sehr stark.“

OSC Potsdam wartet im Viertelfinale

Gestern ist auch das Viertelfinale des DSV-Pokals ausgelost worden: Waspo hat am 2. März Heimrecht gegen Erstligist OSC Potsdam. Die White Sharks Hannover erwarten Zweitligist SpVg Laatzen. Die Endrunde wird am 4. und 5. Mai in Düsseldorf ausgetragen. Den nächsten Auftritt in der Champions League hat Waspo, als Ausrichter für die Endrunde im Juni ohnehin qualifiziert, am 9. Januar bei Szolnoki Dozsa in Ungarn.