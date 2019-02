Heimsieg! Karl Geiger gewinnt Skispringen in Willingen - Freitag Sechster

Karl Geiger hat überraschend den Skisprung-Weltcup in Willingen gewonnen und damit den zweiten Einzelsieg in seiner Karriere gefeiert. Der Oberstdorfer sprang am Samstag auf der Mühlenkopfschanze auf 142 und 150,5 Meter und zeigte sich damit wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) in Bestform. Auch Richard Freitag (144 und 140 Meter) zeigte als Sechster eine ansprechende Leistung und hat sein WM-Ticket mit starken Sprüngen endgültig gelöst. Geiger schlug bei seinem Sieg auch die Top-Athleten Kamil Stoch (Polen) und Ryoyu Kobayashi (Japan), denen die Ränge zwei und drei blieben.