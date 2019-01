Tolles Heimspiel: "Recke" Fabian Böhm erlebt WM-Test vor ausverkaufter TUI-Arena

Ausverkauft! Für den vorletzten WM-Test der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Freitag (16.15 Uhr) in Hannover gegen Tschechien gibt es seit Mittwochnachmittag keine Karten mehr. Die Tui-Arena wird mit rund 10 000 Zuschauern randvoll sein. Eine perfekte Kulisse – und ein Heimspiel für Fabian Böhm, der als einziger Recke der TSV Hannover-Burgdorf im 18er-Kader von Bundestrainer Christian Prokop steht.

Tschechien nicht bei der WM

Testgegner Tschechien spielt nicht bei der Weltmeisterschaft mit. Die Auswahl aus dem deutschen Nachbarland scheiterte in der Qualifikation an Russland (27:26 und 21:29). Vor knapp einem Jahr trafen beide Teams in der Zwischenrunde der Europameisterschaft aufeinander. Damals gewann Deutschland mit 22:19, landete aber im EM-Endklassement als Neunter hinter den Tschechen, die den sechsten Platz belegten.